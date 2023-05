Malika Ayane: «Scrivere racconti?  La cosa più bella»  

È stato «del tutto naturale» per Malika Ayane scrivere “Ansia di felicità” (edito da Rizzoli), la raccolta di racconti con cui ha esordito nella narrativa e con cui è venuta al Salone del Libro di Torino, protagonista di un affollato incontro.

«All'inizio pensavo di fare un libro di impressioni perché sono grande osservatrice, amo i dettagli e penso sia emerso in queste storie. Poi mi sono detta: “Forse è più interessante lasciar andare le visioni personali, non mettere tanto ego”. Ho scritto i primi due racconti e da lì ho continuato», dice Malika, una delle cantautrici italiane più apprezzate, entrata a 11 anni nel Coro delle voci bianche della Scala, che ha pubblicato sei album e partecipato a cinque Festival di Sanremo. «Il libro è stato un’ottima possibilità per uscire da me, una bellissima vacanza, e dare voce a tutte le me ipotetiche. Potenzialmente potrei essere io ma non sono io».

