Malia Obama cambia cognome E scoppia il caso 

Malia Obama cambia nome: la ex first daughter degli Stati Uniti ha scelto di firmare come Malia Ann abbandonando, almeno nella sua vita professionale di cineasta, il cognome dei celebri genitori con cui ha passato otto anni alla Casa Bianca.

È stato con questo nome d'arte (che non si può veramente definire pseudonimo, Ann e il suo middle name) che la venticinquenne primogenita degli Obama ha annunciato l'anno scorso al Festival di Sundance nello Utah il suo primo film, “The Heart”, che poi è andata a presentare di persona lo scorso gennaio non lasciando più dubbi su a chi attribuirne la maternità.

Sono subito seguite polemiche da parte di presunti critici secondo cui non poteva che trattarsi di un caso di nepotismo, l'ultimo nel tormentone che da qualche mese mette in dubbio le capacità i cosidetti “nepo-baby” di Hollywood - altre sono Zoe Kravitz, Kaia Gerber e Lily-Rose Depp - di costruirsi autonomamente una vita professionale di successo. Si è detto in particolare che la figlia di Barack e Michelle Obama non avrebbe ottenuto finanziamenti se non fosse stata aiutata dagli stretti legami di mamma e papà.

