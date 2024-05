Malessere Milan Tifoseria contro e Pioli all’epilogo 

Tra contestazioni e forti malumori, il Milan attende i rossoblù con un allenatore già esonerato dai suoi tifosi.

Addio Pioli

Il tecnico dei rossoneri ha ormai le valigie pronte, nonostante il secondo posto in classifica con 71 punti e la qualificazione alla prossima Champions League raggiunta. Ma sono tanti gli elementi che hanno portato a quel surreale silenzio a San Siro nell'ultima gara contro il Genoa finita 3-3, appena due giorni fa. Un silenzio “assordante” per dieci minuti sul finire del match, nonostante le 73 mila presenze: dalla curva sud rossonera è arrivato un messaggio chiaro e forte alla società, messo anche nero su bianco con più di uno striscione. Il primo, “Il rumore del silenzio”, il secondo “Strategia comunicativa, presenza istituzionale, acquisti mirati, coesione, ambizione, capacità. Un progetto vincente da parte della società”, in riferimento al caso Lopetegui, l'allenatore scelto dal Diavolo per sostituire Pioli, ma talmente tanto contestato dai supporter che il club ha dovuto fare retromarcia. Un segnale reso ancora più plateale poi dalla decisione di abbandonare lo stadio al 77'.

Il malessere

Le cause sono tante, dall'eliminazione dall'Europa League per mano della Roma alla successiva sconfitta nel derby con l'Inter, poche settimane fa, un rendimento in campionato non all'altezza delle attese dell’ambiente. Solo 3 punti arrivati nelle ultime 4 partite, tradotto: il Milan non vince da più di un mese. Un declino evidente anche nel pareggio rimediato con un Genoa ormai con la testa in vacanza ma che ha dato ampia dimostrazione di non volersi accontentare. Eppure quel pubblico è sempre rimasto accanto al club anche nei momenti più complicati, ma adesso è più forte la volontà di chiedere un cambiamento, secondo la linea dettata dallo striscione esibito allo stadio.

La società sta appuntando nel taccuino diversi nomi per sostituire Pioli, il toto-allenatore coinvolge i nomi di Conceiçao e Fonseca (ex Roma), il primo sembrerebbe il più apprezzato dalla tifoseria milanista.

I numeri

La squadra è a 18 punti dai cugini interisti, campioni d'Italia, una voragine. Sono 21 le vittorie centrate su 35 incontri, 8 i pareggi, 6 le sconfitte. In fatto di reti, sono 67 i sigilli stagionali e 42 i gol subiti. Oggi la ripresa degli allenamenti, da valutare Cheek, Maignan e Jovic. Out Kiaer, ritornano dalla squalifica Calabria e Musah.

