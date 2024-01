Maledizione Cagliari: si ferma Oristanio 

Cagliari: è una maledizione. Si ferma anche Gaetano Oristanio. Ranieri perde il rossoblù più in forma, protagonista assoluto del pareggio a Lecce. Proprio in Puglia – ma si è saputo solo ieri dopo gli accertamenti – il 21enne campano ha riportato la frattura composta del quinto metatarso del piede destro: rischia uno stop di due mesi. Aspettando il Bologna (domenica alle 15), rossoblù in piena emergenza. Intanto in un lungo post su Instagram, Nandez scrive: «Sentire che voglio lasciare Cagliari mi fa stare molto male».

