Male le sarde, sorride solo il Latte Dolce 

La continuità premia il Latte Dolce, l’Olbia vede il bicchiere mezzo pieno, Ilvamaddalena e Atletico Uri vedono nero. Ancora una volta. Il turno infrasettimanale di Serie D premia i sassaresi, a segno 1-0 in casa contro la Gelbison e al secondo successo di fila.

Bene anche all’Olbia, che sul campo del Trastevere non va oltre lo 0-0, ma che alla luce della buona prestazione e del punto raccolto prende fiducia, mentre masticano amaro Ilva e Atletico Uri, rimontate e sconfitte rispettivamente dalla Sarnese a domicilio (1-2) e dalla Puteolana in trasferta (1-3). L’8ª giornata conferma progressi e crisi delle sarde e una classifica che sorride solo al Latte Dolce, migliore delle isolane con 11 punti frutto di cinque risultati utili consecutivi. Decisivo contro la “big” allenata da Giuseppe Galderisi il match winner Luigi Piredda. «Il primo obiettivo era non subire gol, i ragazzi se l’erano messo in testa e ci sono riusciti», esulta l’allenatore Gabriele Setti: «Abbiamo affrontato una squadra forte, ma abbiamo avuto cuore e concentrazione fino alla fine: il gruppo merita un plauso, in campo sono scesi quelli che giocano meno e non hanno fatto rimpiangere gli assenti», aggiunge il tecnico del Latte Dolce, atteso domenica dal derby con l’Ilvamaddalena.

A proposito dei neo promossi galluresi, dalle ultime quattro uscite è arrivato un solo punto e lo scivolone nei playout. Il clima è tesissimo. «Non è semplice giocare tranquilli quando le partite vengono indirizzate: la colpa è sempre mia, perché sono io l’allenatore, ma sono rammaricato per l’arbitraggio perché non è stato all’altezza, o meglio lo è stato solo a vantaggio della Sarnese», ha tuonato nel post partita il tecnico Carlo Cotroneo. A fargli compagnia, in zona “delusioni”, c’è il collega Massimiliano Paba: nonostante l’iniziale vantaggio, siglato da Caio De Cenco, contro la Puteolana per il suo Atletico Uri è arrivata la quinta sconfitta, seconda di fila, che vale il terzultimo posto. E domenica arriva l’Anzio.

Peggio sta l’Olbia, penultima con 3 punti e prossima ad affrontare proprio la Puteolana. Ma dopo lo 0-0 di Trastevere Lucas Gatti pensa positivo. «Dopo la partita mi è piaciuto vedere i ragazzi tristi: segno che sono convinti di essere meglio di quanto non dica la classifica», dice l’allenatore dei bianchi: «Manca il gol, manca vincere, per cui non sono contento per il risultato, ma in poco tempo la squadra ha trovato certezze e questo ci fa vedere il futuro con altri occhi».

