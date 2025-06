Male i trasporti locali, solo il 13% dei cittadini li utilizza 

Pochi, lenti e non affidabili. I servizi di trasporto pubblico locale sembrano non piacere ai sardi, tanto da essere scelti solo dal 13% scarso della popolazione. E in molti casi è non è difficile capire i motivi della poca fiducia. «La quota di pendolari che in Sardegna utilizza i mezzi pubblici (treni, tram, autobus, pullman e corriere extraurbane) è di gran lunga inferiore rispetto alla media nazionale del 17,5%», confermano gli esperti del Crenos. «Inoltre, tra il 2029 e il 2023, l’utilizzo di questi servizi da parte dei pendolari sardi ha registrato un marcato calo, con una variazione media annua del 5,3%, oltre il doppio rispetto alla flessione osservata a livello nazionale (-2,5%)».

Il divario con il resto d’Italia è evidente: «In Liguria, Lazio e Lombardia oltre l 20% dei pendolari utilizza regolarmente i mezzi pubblici». La cultura dei sardi sembra essere diffidente anche nei confronti del trasporto pubblico: «La percentuale di persone over 14 che hanno preso un treno almeno una volta l’anno tra il 2013 e il 2023 si ferma al 14% contro il 32,7% su base nazionale».

A fronte di un’offerta di trasporto pubblico che risulta poco attrattiva per molti utenti sardi, il Crenos ha analizzato due aspetti: «le maggiori difficoltà percepite negli spostamenti con mezzi pubblici e il livello di soddisfazione espressa dagli utenti». Nel primo caso il 13% ha ammesso difficoltà negli spostamenti, nel secondo il servizio sardo ha incassato le critiche più severe, ben oltre la media nazionale.

