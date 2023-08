Maldiventre, imbarcazione affondata 

Una distrazione? Chissà. Una barca, il giorno di Ferragosto, intorno alle dieci del mattino è affondata nelle acque dell’Isola di Maldiventre, non lontano dalla spiaggia. Due giovani, prima di salire sul loro canotto e raggiungere la riva, non hanno chiuso bene le vie d’acqua dell’imbarcazione. Ecco perché il mezzo in poco tempo è finito sott’acqua, tra lo spavento di tutti i presenti. Sul posto è intervenuta la capitaneria di porto. «In quel momento la nostra motovedetta si trovava a Maldiventre per un giro di perlustrazione - spiega il comandante della capitaneria di Oristano Federico Pucci - Gli operatori hanno prima accertato che a bordo non ci fosse nessuna persona, poi hanno individuato i padroni della barca. Fortunatamente è stato l’unico intervento di Ferragosto». Il titolare, su invito della capitaneria, tramite l’intervento di una ditta specializzata ieri mattina ha provveduto a far rimuovere il mezzo. (s.p.)

