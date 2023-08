Maldiventre, il mistero sull’acquisto 

Un lembo di terra in mezzo al mare cristallino del Sinis avvolto dal mistero. Il proprietario dell’Isola di Maldiventre è sempre l’ingegnere inglese Rex Miller che la comprò negli anni Settanta fa per costruirci una villa? Chissà. A Cabras da ieri in tanti si pongono questa domanda.

Il mistero

Secondo il Corriere della Sera quell’angolo di paradiso, parte integrante dell’Area marina protetta del Sinis dove vige il divieto assoluto di edificazione, sarebbe stato venduto già nel 2017 ad una finanziaria delle British Virgin Islands, la “Legacy Air Limited”, dietro la quale ci sarebbe il miliardario di origine cipriota Yiannakis “John” Christodoulou. Di questo passaggio di proprietà però non ne sa nulla il sindaco: «Non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione in merito, nessuno si è mai fatto vivo», dice Andrea Abis.

La vendita

Che il lord inglese, oggi 80 anni, volesse vendere quel vero e proprio gioiello che durante l’estate viene raggiunto in gommone da tantissimi turisti si sapeva dagli anni novanta. Nel 2004, in diverse riviste inglesi, si pubblicizzava l’affare con tanto di descrizione dell’Isola, foto e il nome della società napoletana titolare delle terra, la Turistica Cabras, società fondata dallo stesso Miller nel 1972. Poi però silenzio. Fino a ieri, quando la stampa nazionale ha annunciato l’acquisto che risale ai sei anni fa. A oggi però in Comune di tutto questo non esiste nessun dato.

Miller all’Isola

È curiosa la vicenda che racconta però il direttore parco Massimo Marras: «Lo scorso anno, durante la giornata ecologica che si è svolta proprio a Maldiventre, ho conosciuto il pilota che che sino a poco tempo prima accompagnava ogni anno, ad ottobre, Miller sull’Isola. Una passeggiata di un’ora circa, poi andava via. Di questa nuova proprietà non ne so nulla».

L’appello

Intanto il sindaco Abis fa un appello al nuovo probabile proprietario: «Che si faccia vivo. Si potrebbe iniziare assieme una collaborazione per promuovere e rendere più sicura l’Isola, ormai meta importante di turisti e ma anche habitat di specie protette». Il sindaco poi azzarda: «Sarebbe bello regalare l’isola alla comunità di Cabras». E chissà se il telefono di Andrea Abis a breve squillerà.

