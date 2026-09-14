Maldini si allena, test antidroga negativi 

È difficile che Daniel Maldini venga convocato in Nazionale. C’è un codice etico da rispettare e lo sanno bene sia il ct Roberto Mancini che il centrocampista offensivo del Cagliari, figlio di Paolo e nipote di Cesare. Magari ci ritenterà, forse evitando di bere qualche bicchiere di troppo dopo una vittoria propiziata da un suo gol e, soprattutto, mettersi al volante dopo una festa.

I test

L’esito dell’alcoltest, che ha spinto le autorità al ritiro della patente, presagisce come minimo un periodo di affidamento ai lavori di pubblica utilità. Ieri alcuni organi di informazione hanno anticipato l’esito del pre test tossicologico, per verificare la presenza o meno di sostanze stupefacenti, effettuato all’ospedale “Fatebenefratelli” di Milano dopo l’incidente che alle 5.15 di domenica, in zona Sempione, ha visto coinvolto il calciatore rossoblù e altre cinque persone. Ma l’esito positivo è stato smentito dal legale che tutela il calciatore. I risultati dei controlli disposti dalla polizia locale di Milano ed effettuati in ospedale subito dopo l'incidente arriveranno comunque nei prossimi giorni. Maldini ieri, subito dopo il suo arrivo in città con un volo da Linate, si è sottoposto agli esami tossicologici in un centro analisi accreditato dal Servizio sanitario regionale a Pirri, il cui esito è risultato negativo a qualsiasi stupefacente. Il test, postato dal giocatore su Instagram, è stato rilasciato verso le 11.15, e cambia tutti gli scenari dal punto di vista sportivo.

Nessun rischio sportivo

L’incidente è infatti accaduto fuori dal contesto agonistico, senza alcun tipo di legame con esso. Non sarebbe applicabile neppure l’articolo 4 del Codice di Giustizia Sportiva, che impone ai tesserati della Figc “lealtà, correttezza e probità”. Certo è che se anche il test tossicologico effettuato a Cagliari avesse dato esito positivo, il rischio di una squalifica per doping sarebbe stato reale. Insomma, la situazione è molto simile a quella in cui a luglio è incorso Cristian Volpato, atleta del Sassuolo: fermato, non a Milano ma in Australia, per eccesso di velocità, un test preliminare aveva rilevato una presunta positività. Ma, al rientro in Italia, il club della famiglia Squinzi lo aveva fatto sottoporre a nuovi esami che avevano dato esito negativo, escludendo così ogni ipotesi di sanzione sportiva. Per la cronaca, i controlli effettuati su Maldini hanno riguardato amfetamine, cocaina, marijuana, metadone, metamfetamine, ecstasy, oppiacei e buprenorfina: tutte le sostanze verificate hanno dato esito negativo.

Le sanzioni

Diverso, invece, è il discorso che riguarda le implicazioni legate all’incidente e al test dell’etilometro. In questo caso i rischi sono molteplici. Il ritiro della patente è la prima conseguenza, a cui ne seguiranno delle altre. Il calciatore rossoblù è stato sottoposto dalla polizia locale al test dell’etilometro, risultando positivo con valori di 0,91 g/l (grammi per litro) alla prima prova e di 0,89 g/l alla seconda. La soglia penale è di 0,8 g/l (quella che vale solo una multa è invece di 0,5 g/l). In base al Codice della strada, le possibilità sono diverse. La pena dell’arresto (fino a sei mesi) e dell’ammenda prevista dal Codice della Strada (da 800 a 3.200 euro) per la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l è convertibile nei lavori di pubblica utilità. Sempre che prima i legali del calciatore non decidano di opporsi al test dell’etilometro, ritenendo che fosse tarato male.

Ad Asseminello

Comunque, conforta già il fatto – dal punto di vista tecnico – che non incorrerà in una squalifica per doping. Ieri pomeriggio Daniel Maldini si è allenato con i compagni al centro sportivo di Assemini, accolto in un clima sereno. Il centrocampista si è intrattenuto con Pisacane: non è dato sapere quel che si siano detti.

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