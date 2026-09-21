Maldini negativo anche al test di Milano 

Negativo. E non sono solo indiscrezioni. Ora parla chiaro l’ufficialità dei risultati del test che Daniel Maldini ha effettuato subito dopo l’incidente, un tamponamento che ha visto coinvolti lui e altre tre persone che viaggiavano a bordo della sua Porsche Carrera 4 e un’altra auto, una Golf, con all’interno due passeggeri, nella notte tra sabato 12 e domenica 13 settembre in zona Sempione, periferia Nord di Milano.

L’esito

Il centrocampista offensivo rossoblù è risultato «al di sotto del limite di cut off» alle sostanze stupefacenti. Dagli accertamenti disposti dalla Polizia locale, che gli hanno ritirato la patente in quanto positivo all’etilometro, e che verranno trasmessi alla Procura, emerge dunque che gli esiti «non sono compatibili» con la guida in stato di alterazione psicofisica. Il giocatore, convocato dal ct Roberto Mancini per le prossime partite dell’Italia, era già risultato negativo agli stupefacenti nelle analisi effettuate il giorno dopo l’incidente in un laboratorio di Pirri accreditato dal servizio sanitario regionale. «Daniel non ha mai fatto uso di stupefacenti», aveva sottolineato il suo legale, l’avvocato Danilo Buongiorno, riservandosi «di tutelare l’immagine e la reputazione del calciatore con azioni civili e azioni penali». E anche il Cagliari, lo aveva difeso dalle «notizie prive di fondamento» circolate. Ieri il presidente Tommaso Giulini ha ripetuto, bonariamente: «La mia posizione resta quella del genitore, quando si esce a bere qualcosa è sempre meglio non prendere l’auto. Vale per tutti».

L’avvocato

Al resto ha pensato il legale del calciatore, con una nota. In cui spiega che gli accertamenti disposti dalla Polizia locale di Milano ed effettuati all’ospedale Niguarda di Milano confermano «quanto da sempre dichiarato da Daniel», ossia «di non aver mai fatto uso di sostanze stupefacenti». L’avvocato Danilo Buongiorno «comunica di avere appreso da notizie apparse sul web della mancanza assoluta di qualsivoglia sostanza stupefacente e ciò contrariamente a quanto più volte pubblicato fino a domenica dai media».

La nota

Gli esami tossicologici «svolti su richiesta dell’Autorità a seguito del sinistro stradale che lo ha visto coinvolto», prosegue l’avvocato, «hanno quindi avuto esito negativo». E ciò «a conferma di quanto da sempre dichiarato da Daniel di non aver mai fatto uso di sostanze stupefacenti». Ovviamente, aggiunge il legale, «decade in tale caso qualsivoglia contestazione penale sotto tale aspetto tossicologico». Daniel Maldini, chiosa l’avvocato, si riserva «di tutelarsi presso le opportune sedi a fronte delle gravi lesioni alla propria immagine ed alla propria persona subite ingiustamente da un particolare accanimento ed ingiustificato attacco mediatico da parte di più testate giornalistiche». E ciò per «le note gravi accuse allo stesso attinenti l’uso di sostanze stupefacenti». In ogni caso, si chiude nel migliore dei modi per il club e per il giocatore una settimana movimentata, culminata con la chiamata di Mancini e il gol decisivo di Udine. Maldini avrà di sicuro il tempo per dimenticare e pensare prima all’Italia e poi al campionato con i rossoblù.

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