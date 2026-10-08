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09 ottobre 2026 alle 00:49

Maldini e Romano in campo a tempo pieno È tornato anche Obert 

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Maldini e Romano sono entrati in modalità Cagliari-Juventus. Smaltite le ultime fatiche azzurre, si sono allenati entrambi a tempo pieno insieme alla squadra e sono pronti a rituffarsi in campionato domenica nel big match della Domus (il fischio d’inizio alle 20.45, arbitra Marcenaro).

Tornati tutti i nazionali

Subito un ritmo alto anche per il difensore Rodríguez, reduce dal debutto con l’Uruguay nell’amichevole con l’India a Calcutta (è subentrato al 63’). Si è limitato a fare una seduta di scarico, invece, Obert, in campo sino all’80’ nel match disputato martedì dalla Slovacchia contro la Moldavia. L’allarme per il ginocchio sembra comunque essere rientrato. Al contrario, l’albanese Sherri, costretto a saltare la partita di ritorno con San Marino per un fastidio agli adduttori, ha svolto un lavoro individuale. Resta inevitabilmente in dubbio per la sfida di domenica sera.

Corsa contro il tempo

Attenzione poi a Deiola e Carlos, in teoria fuori dai giochi, ma… Il sangavinese è reduce da un intervento per la pulizia del ginocchio, lo spagnolo da una micro lesione al quadricipite. In teoria sono fuori gioco per la Juve. Anche ieri si sono allenati a parte. Entrambi hanno corso in campo, però. E quella corsa così intensa e prolungata fa ben sperare. Al punto che non è escluso un clamoroso recupero in extremis, almeno per la panchina. Decisivi l’allenamento di questa mattina e, soprattutto, quello di rifinitura domani, sempre nella prima parte della giornata.

Polverizzati, intanto, anche gli ultimi biglietti: la Domus verso il tutto esaurito. (f.g.)

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