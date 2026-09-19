Maldini da record: «Abbiamo ottenuto quello che volevamo» 

Quanto rumore nell’ultima settimana di Daniel Maldini. Perché la pre-convocazione da parte di Roberto Mancini era già cosa nota e allora quell’incidente dopo la festa a Bergamo sembrava mettere una scomoda ombra sul suo bell’inizio di stagione: subito in palla, sul campo con la testata contro il Lecce ad aprire il conto sull’Isola, e subito centrale, nelle idee di Pisacane.

L’incidente

Ormai una settimana fa, Maldini tirava una spallata alla sua ex squadra mettendo il rigore della vittoria contro l’Atalanta. Glaciale contro Carnesecchi per dare continuità ai fotogrammi esaltanti regalati nelle prime sgasate alla Domus, e appunto quella continuità veniva messa a rischio qualche ora dopo. Zona Sempione di Milano, ore 5.15 del mattino. Un incidente lo vede coinvolto insieme ad altre cinque persone e l’esito dell’alcoltest, con conseguente ritiro della patente, sembra inizialmente una punizione destinata ad ampliarsi. Si vocifera della presenza di altre sostanze. Ma a distanza di ventiquattro ore, tutto si riordina: nella mattinata di lunedì, il classe 2001 viene sottoposto ai test in un centro analisi di Pirri, accreditato dal Servizio sanitario regionale. Esito negativo a tutte le sostanze verificate. La storia su Instagram con cui Maldini pubblica sul suo profilo il test anti-droga, è il primo passo per tornare a parlare di calcio. L’ultimo? Il gol all’Udinese ieri, ancora una volta decisivo. La perfetta chiusura del cerchio, perché da una rete all’altra sono passati appena sette giorni. Ma sembra molto di più. E alla fine il terzo Maldini in Serie A può alleggerirsi: con la convocazione in Nazionale alla vigilia, con il gol che regala proiezioni fantasiose all’Isola e con il premio di Mvp alla fine di una partita sudata.

Il piano gara

«Il tecnico ci aveva annunciato che questo sarebbe stato il piano gara», il commento di Maldini a braccetto con Caprile, che probabilmente quel premio lo avrebbe meritato per le varie parate. «Abbiamo ottenuto quello che volevamo, è stata una vittoria veramente importante per noi». Il numero 70 continua a segnare e trova il terzo gol consecutivo. Per la prima volta tra i grandi, ma non in carriera: tra il dicembre 2018 e il gennaio 2019 ne fece addirittura quattro di fila, e il primo della serie fu contro il Cagliari. All’epoca era il Campionato Primavera. Tempi lontani da questi in cui il futuro offre la Nazionale come prossima tappa. Insieme al compagno Romano e senza Sant’Elia: «Se farò una chiamata a Mancini per convocare anche Caprile? Spero si accorgano quanto è forte, anche a Udine ci ha salvato mille volte».

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