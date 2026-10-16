Maldini: contro il Monza sarà speciale 

No, non sarà una partita come le altre. «Monza-Cagliari sarà speciale», ammette Daniel Maldini che in Brianza aveva vissuto i momenti migliori da quando gioca in Serie A, prima di sbarcare nell’Isola. Proprio ai rossoblù, tra l’altro, segnò il gol che considera il più bello, sinora, della sua carriera, su punizione. «Sto iniziando a rivivere le stesse emozioni», svela il fantasista, grande protagonista di questo avvio di stagione con quattro reti di fila, in una lunga intervista rilasciata alla giornalista Valentina Caruso per Sky Sport. Nella quale parla anche dell’incidente e della patente sospesa dopo essere risultato positivo all’alcol test. «Ho fatto una cavolata e, giustamente, ne pago le conseguenze. Non era giusto, però, che pagassi anche per cose che non ho fatto».

Il feeling con Pisacane

La Sardegna nel destino. «Il Cagliari ha un significato nuovo, forte», sottolinea Maldini. «Siamo partiti col piede giusto, vogliamo continuare così e speriamo di dare ancora di più». Tra i gol sinora segnati sceglie l’ultimo, quello alla Juventus: «Purtroppo non è servito a vincere, ma è stata una partita molto bella». Rinato dopo una stagione con alti e bassi tra Atalanta e Lazio. «Qui ho trovato quella fiducia che ti permette di rendere al meglio». Da subito, c’è stato un buon feeling con Pisacane. «Con lui ho instaurato un rapporto bellissimo: parliamo tanto, mi aiuta e sono veramente contento di averlo come allenatore».

Il sogno Mondiale

Dal Cagliari alla Nazionale, il cerchio si è richiuso per Maldini che ha un grande sogno: «Giocare i Mondiali». Azzurro più vivo che mai. «Sono felice di essere entrato a far parte del gruppo di Mancini», afferma. «Il ct ti dà una tranquillità invidiabile. Anche quando le cose non vanno per il verso giusto, riesce a capire come farti stare tranquillo». E il paragone vien da sé: «Lo stesso succede con Pisacane. E se l’allenatore riesce a far stare bene il calciatore, automaticamente si innesca un meccanismo che può portare a grandi cose».

La famiglia

Figlio di Paolo, nipote di Cesare, una dinastia Maldini da leggenda per il calcio italiano. Potrebbe rappresentare un peso, ma Daniel la vive più con orgoglio e se la porta volentieri sulle spalle. «Si è sempre parlato tanto di me per il cognome che porto, credo sia normale, ma il giudizio degli altri mi è sempre scivolato abbastanza addosso. L’importante è dimostrare in campo». E la famiglia è sempre stata la sua forza, non solo nel calcio. «Mio padre, mia madre e mio fratello sono fondamentali per me: sono la mia forza, lo sono sempre stati, soprattutto quando le cose non vanno per il verso giusto, nei momenti più difficili. Come è successo anche di recente».

L’incidente

Chiaro il riferimento all’incidente avvenuto in periferia di Milano all’alba, dopo la gara di Udine. «Su quell’episodio dico che ho fatto una cavolata e, come è giusto che sia, ne pago le conseguenze. Non era giusto, però», puntualizza, «che pagassi per cose che non erano state fatte. Oggi la verità si conosce». Punto e a capo. «Comunque, quel momento è alle spalle. Siamo andati avanti, la mia famiglia è stata con me e questa è la cosa più importante». Magari c’è stato un eccessivo accanimento. «Ma il giudizio degli altri è abbastanza irrilevante: come arriva, va via». I suoi gol col Cagliari, invece, stanno lasciando il segno.

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