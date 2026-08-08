Maldini, Carlos, Aurelio e passa la paura 

Il tris è servito. Daniel Maldini e Kevin Carlos sono già nell’Isola, Giuseppe Aurelio è atteso, invece, domani mattina (aveva un impegno familiare fissato da tempo). Tutti hanno già svolto le visite mediche presso Villa Stuart a Roma, manca, pertanto, solo l’annuncio ufficiale da parte del Cagliari, una formalità, evidentemente. Di sicuro, saranno a disposizione di Pisacane e del suo staff per la ripresa degli allenamenti, domani mattina al Crai Sport Center di Assemini. E di conseguenza, per l’esordio in Coppa Italia in programma venerdì contro la vincente del turno preliminare tra Arezzo e Union Brescia che si giocherà oggi.

Il colpo dell’estate

Maldini junior diventa così il grande colpo del mercato rossoblù. Seppur con caratteristiche diverse da Esposito, riceve di fatto il testimone dall’attaccante di Castellammare in attesa di capire come si evolverà la vicenda (il certificato medico presentato all’inizio della settimana non è ancora scaduto e la trattativa con il Como, l’ultima della serie, è tutt’altro che chiusa). Il 24enne fantasista scuola Milan e figlio della leggenda rossonera Paolo Maldini, è sbarcato all’aeroporto di Elmas con l’ultimo volo da Fiumicino. Arriva dall’Atalanta (dove è rientrato dopo il prestito alla Lazio) con la formula del prestito oneroso che diventerebbe obbligatorio al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi (se dovesse segnare almeno dieci gol, per esempio). Nel caso, il Cagliari dovrebbe versare 8 milioni nelle casse bergamasche, oltre al milione pagato subito.

Gol spagnoli

Esclusivamente gratuito, invece, il prestito di Carlos, atterrato in Sardegna - curiosamente - ventiquattr’ore dopo i suoi ormai ex compagni di squadra del Nizza, sparring partner del Cagliari ieri al Trofeo Gigi Riva. Il club rossoblù ha comunque strappato nella trattativa un’opzione per un eventuale riscatto a fine stagione al prezzo già fissato di 3,5 milioni. A dir poco entusiasta, l’attaccante spagnolo all’uscita di Villa Stuart, intercettato da Sportitalia. «Sono molto contento dell’accordo con il Cagliari e pronto per cominciare. Innanzitutto, voglio portare la squadra in una buona posizione, dare il meglio per aiutare i compagni», la premessa al guanto di sfida. «Saluto sin da ora i tifosi, non vedo l’ora di abbracciarli allo stadio. Sono pronto per giocare».

Freccia a sinistra

Aurelio, invece, si trasferisce al Cagliari a titolo definitivo dallo Spezia dove andrà il portiere sardo Giuseppe Ciocci (svolgerà, a sua volta, oggi le visite mediche) per il quale il Cagliari conserva comunque il 50% del ricavo su un’eventuale futura rivendita. Aurelio era diventato un lusso per la squadra ligure dopo la retrocessione in Serie C, aveva diverse possibilità per restare tra i cadetti, quando poi è arrivata la chiamata rossoblù - manco a dirlo - ha detto subito sì. Sarà l’alternativa di Obert, consentirà così a Idrissi di prendersi tutto il tempo necessario per recuperare al meglio dalla rottura del crociato.

L’ultimo tassello

Quello del terzino destro resta, dunque, l’ultimo tassello da fissare, per rimpiazzare Palestra. E il belga Ignace Van der Brempt - in uscita dal Como - potrebbe essere l’uomo giusto al posto giusto al momento giusto. Il ds rossoblù Pietro Accardi ne ha parlato con il collega lariano e non è escluso che venga inserito nell’operazione-Esposito, se davvero dovesse trovare sfogo dopo un primo incontro interlocutorio. Sempre in uscita, da definire le posizioni di Sebastiano Di Paolo (che ha lo stesso agente di Esposito, Mario Giuffredi), Nicolò Cavuoti e Ivan Sulev.

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