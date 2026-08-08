VaiOnline
Mercato.
09 agosto 2026 alle 00:42

Maldini, Carlos, Aurelio e passa la paura 

Lo spagnolo scalpita: «Voglio portare i rossoblù in alto. Sono pronto e non vedo l’ora» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il tris è servito. Daniel Maldini e Kevin Carlos sono già nell’Isola, Giuseppe Aurelio è atteso, invece, domani mattina (aveva un impegno familiare fissato da tempo). Tutti hanno già svolto le visite mediche presso Villa Stuart a Roma, manca, pertanto, solo l’annuncio ufficiale da parte del Cagliari, una formalità, evidentemente. Di sicuro, saranno a disposizione di Pisacane e del suo staff per la ripresa degli allenamenti, domani mattina al Crai Sport Center di Assemini. E di conseguenza, per l’esordio in Coppa Italia in programma venerdì contro la vincente del turno preliminare tra Arezzo e Union Brescia che si giocherà oggi.

Il colpo dell’estate

Maldini junior diventa così il grande colpo del mercato rossoblù. Seppur con caratteristiche diverse da Esposito, riceve di fatto il testimone dall’attaccante di Castellammare in attesa di capire come si evolverà la vicenda (il certificato medico presentato all’inizio della settimana non è ancora scaduto e la trattativa con il Como, l’ultima della serie, è tutt’altro che chiusa). Il 24enne fantasista scuola Milan e figlio della leggenda rossonera Paolo Maldini, è sbarcato all’aeroporto di Elmas con l’ultimo volo da Fiumicino. Arriva dall’Atalanta (dove è rientrato dopo il prestito alla Lazio) con la formula del prestito oneroso che diventerebbe obbligatorio al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi (se dovesse segnare almeno dieci gol, per esempio). Nel caso, il Cagliari dovrebbe versare 8 milioni nelle casse bergamasche, oltre al milione pagato subito.

Gol spagnoli

Esclusivamente gratuito, invece, il prestito di Carlos, atterrato in Sardegna - curiosamente - ventiquattr’ore dopo i suoi ormai ex compagni di squadra del Nizza, sparring partner del Cagliari ieri al Trofeo Gigi Riva. Il club rossoblù ha comunque strappato nella trattativa un’opzione per un eventuale riscatto a fine stagione al prezzo già fissato di 3,5 milioni. A dir poco entusiasta, l’attaccante spagnolo all’uscita di Villa Stuart, intercettato da Sportitalia. «Sono molto contento dell’accordo con il Cagliari e pronto per cominciare. Innanzitutto, voglio portare la squadra in una buona posizione, dare il meglio per aiutare i compagni», la premessa al guanto di sfida. «Saluto sin da ora i tifosi, non vedo l’ora di abbracciarli allo stadio. Sono pronto per giocare».

Freccia a sinistra

Aurelio, invece, si trasferisce al Cagliari a titolo definitivo dallo Spezia dove andrà il portiere sardo Giuseppe Ciocci (svolgerà, a sua volta, oggi le visite mediche) per il quale il Cagliari conserva comunque il 50% del ricavo su un’eventuale futura rivendita. Aurelio era diventato un lusso per la squadra ligure dopo la retrocessione in Serie C, aveva diverse possibilità per restare tra i cadetti, quando poi è arrivata la chiamata rossoblù - manco a dirlo - ha detto subito sì. Sarà l’alternativa di Obert, consentirà così a Idrissi di prendersi tutto il tempo necessario per recuperare al meglio dalla rottura del crociato.

L’ultimo tassello

Quello del terzino destro resta, dunque, l’ultimo tassello da fissare, per rimpiazzare Palestra. E il belga Ignace Van der Brempt - in uscita dal Como - potrebbe essere l’uomo giusto al posto giusto al momento giusto. Il ds rossoblù Pietro Accardi ne ha parlato con il collega lariano e non è escluso che venga inserito nell’operazione-Esposito, se davvero dovesse trovare sfogo dopo un primo incontro interlocutorio. Sempre in uscita, da definire le posizioni di Sebastiano Di Paolo (che ha lo stesso agente di Esposito, Mario Giuffredi), Nicolò Cavuoti e Ivan Sulev.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

I mari del sud.

Villasimius, gioie e dolori. A Pula invasione di stranieri

Gianni Agus Ivan Murgana
Le ferie dei politici

Giorgia Meloni in vacanza nell’isola dei presidenti

Tre giorni di relax per la premier con la figlia a La Maddalena tra nuotate e passeggiate in centro 
Caterina De Roberto Claudio Ronchi
Regione

«Legge sugli staff,  se avete il coraggio spazzatela via»

Piga (FdI) provoca il Campo largo L’assessore Cocco: polemica sterile 
Roberto Murgia
L’intervista

«Sulle Ande chiedevo la salvezza alla Luna»

Carlitos Páez, ospite del Cagliari al Trofeo Riva: «Credeteci sempre, come il mio amico Diego Lopez» 
Lorenzo Piras
1940-2026

«Buon viaggio babbo» I fiori di Pavana per salutare Guccini

Il cardinale Zuppi, amico personale: «Poesia e musica fanno cantare il cuore» 
La storia

Gatto Nerone si perde ma ritrova la strada di casa

Nove chilometri in cinque giorni: così è tornato da Lanusei a Loceri 
Federica Melis
Milano

Impiantato un embrione sbagliato

Scambio di pazienti al San Raffaele: «Errore umano, ci scusiamo» 