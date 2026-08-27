Maldini: battere l’Inter è possibile, siamo carichi 

Buona la prima a Parma aspettando la seconda, la più attesa, quasi un derby per lui nato e cresciuto col Milan addosso e figlio di una leggenda rossonera. «Giocare contro l’Inter fa sempre un certo effetto, stiamo parlando di una squadra fortissima. Ma ora sono un giocatore del Cagliari e questa partita la vivo come uno step importante nella nostra crescita». A proposito: si possono battere i campioni d’Italia? «Sì, siamo carichi al punto giusto e in fiducia».

«Cerco continuità»

Il sorriso educato come i modi, i gesti, i dettagli. Daniel Maldini va oltre un cognome ingombrante («ma non mi pesa, ci convivo serenamente da sempre») e il passato, almeno ci prova. «Sono sempre più convinto di aver fatto la scelta giusta», dice in conferenza nella sala stampa della Domus per poi ribadirlo un’ora più tardi negli studi di Radiolina per la prima puntata stagionale del “Cagliari in diretta”. Questa nell’Isola può segnare una svolta nella carriera del fantasista lombardo che non ha ancora spento le 25 candeline, ma ha già cambiato altre cinque squadre dopo il Milan: Spezia, Empoli, Monza, Atalanta (tutt’ora proprietaria del suo cartellino) e Lazio. «Cerco continuità».

«Mi manda Gaetano»

Perché il Cagliari? «Mi ha voluto fortemente. Ho parlato col mister», racconta il neo rossoblù, «e ho avuto subito delle grandi impressioni per le sue idee e per la persona che è. È stata la scelta migliore per me», tiene poi a precisare. «Avevo già parlato anche con Gaetano a Bergamo, mi aveva spiegato come fosse qui la situazione: diciamo che mi ha spinto a venire qui. Anche mio padre era convinto che fosse la scelta giusta per il mio percorso».

Un cognome importante

A proposito del papà Paolo e dei paragoni che lo accompagnano sin da bambino. «Ormai non ci faccio più caso, scivola abbastanza tutto», chiarisce. «Con mio padre parliamo di tutto, non solo di calcio. Spesso capita di sentirsi dopo una partita e di commentarla». Daniel lo aspetta presto a Cagliari, già domenica potrebbe arrivare intanto la madre Adriana per il debutto in campionato alla Domus. «Veniamo da una bella vittoria e faremo di tutto per ripeterci», sottolinea Maldini che spera di lasciare il segno, stavolta. «Il gol sfiorato al Tardini non l’ho digerito», ammette. Tra l’altro, il gol che considera sinora il più bello in carriera, sottolinea, l’ha segnato proprio al Cagliari, su punizione. «È destino», sorride, «che ora sia qui». E nell’Isola cerca quella continuità che non ha ancora trovato. E magari il ritorno in Nazionale.

Il sogno azzurro

«La Nazionale è stata importantissima, la cosa più emozionante che abbia vissuto assieme alla vittoria dello scudetto del Milan nel 2022. Il mio sogno», svela, «è quello di giocare i prossimi Mondiali con l’Italia». Un sogno che passa per il Cagliari. «Qui ci sono tutti i presupposti per far bene», la premessa al guanto di sfida. «Il gruppo è fantastico, è super unito e stiamo bene insieme. Sin dal primo allenamento ho capito che è il posto giusto. C’è molta sintonia ed è molto divertente allenarsi». Romano è il giocatore che più lo ha impressionato sinora: «Non lo conoscevo molto, mi ha impressionato in tutto, negli allenamenti, nella sua mentalità e nel suo fisico».

Oltre il calcio

Tutta da scoprire, invece, la città. «Ho visto ancora poco di Cagliari, però non vedo l’ora di scoprirla. Per me è tutto nuovo, ho appena trovato casa. Non vedo l’ora di vedere la spiaggia di Chia». Single, Maldini junior è un appassionato di musica latina e hip hop, il suo cantante preferito è Gue Pequeno. Si definisce «pigro e timido», adora i tatuaggi. «Il primo è stato quello per la vittoria dello scudetto del Milan, avevo 16 anni. Ero felice, avevamo vinto lo scudetto Under 16 ed ero abbastanza spensierato». Gli hobby? «Mi piace giocare al computer, calcio o Call of Duty. Poi stare coi miei amici di sempre. Ai film preferisco le serie tv, agli assist quasi sempre i gol». Soprattutto quelli all’Inter.

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