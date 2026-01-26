Maldini alla Lazio Milan e Inter pensano a Gila  

Ultima settimana di mercato invernale. Il Milan pensa già alla prossima stagione a proposito del 25enne laziale Gila: il difensore spagnolo, contratto fino al giugno 2027, piace anche all’Inter e in estate è pronto a traslocare per circa 20 milioni, cifra che però finirà nelle casse di Lotito solo per metà visto che il Real Madrid, che lo aveva ceduto alla Lazio nel 2022 per 6 milioni, ha mantenuto il diritto di ricevere il 50 per cento su un suo futuro trasferimento.

Ai biancocelesti arriva subito invece Daniel Maldini dall’Atalanta: il figlio d’arte oggi sosterrà le visite mediche. Operazione in prestito oneroso a un milione più 500 mila euro di bonus con diritto di riscatto fissato a 14 milioni, che può diventare obbligo in caso di qualificazione alle coppe Europee. Sempre alla Lazio visite mediche anche per il portiere Edoardo Motta, in arrivo dalla Reggiana per un milione di euro, che sostituirà Mandas, ormai vicino a lasciare il club per firmare con il Bournemouth.

Stop invece alla cessione di Romagnoli: il club blocca il suo passaggio all’Al Sadd di Roberto Mancini dopo che il giocatore aveva già salutato tifosi, compagni e allenatore.

L’Inter rinforza la difesa con Jakirovic dalla Dinamo Zagabria, il cui presidente è Zvonimir Boban. Giocherà con la formazione Under 23 allenata da Cristian Vecchi. La Roma prosegue nei contatti per Carrasco. Si lavora con l’Al-Shabab per il prestito, unica condizione possibile per fare l’operazione visto l’ingaggio altissimo del giocatore. Lui spera ancora di giocare il Mondiale con il Belgio e cerca una possibilità importante in Europa per prossimi 6 mesi.

