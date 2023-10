Malattie reumatologiche, Manni e Andrijashenko  nuovi testimonial della Fira 

In Sardegna ci sono circa 100.000 casi diagnosticati di malattie reumatologiche e si stima che un terzo delle persone avrà problemi di questo tipo nel corso della vita. La ricerca scientifica gioca un ruolo fondamentale nella prevenzione e nella cura, e di questi aspetti se ne occupa la Fondazione Italiana per la Ricerca sull'Artrite (Fira) che ieri mattina, al Teatro Lirico, ha presentato i suoi nuovi testimonial: i primi ballerini del Teatro alla Scala Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko, che raccolgono idealmente il testimone di Carla Fracci, per 12 anni a fianco della Fondazione.

Manni e Andrijashenko sono a Cagliari per l'unica tappa italiana della tournée del “Lago dei Cigni” del Corpo di Ballo della Scala. Si sono già esibiti, sempre al Lirico, il 3 e il 5 ottobre e lo faranno anche domani. «Siamo onorati di supportare una Fondazione autorevole che svolge un compito vitale per tutti noi», hanno spiegato i due danzatori in conferenza stampa: «Come ballerini sappiamo bene quanto sia bello muoversi liberamente e stare bene con il proprio corpo. Vogliamo aiutare ad attirare l'attenzione sull'importanza di sostenere il lavoro degli scienziati». Alberto Cauli, professore ordinario di Reumatologia all'Università di Cagliari, direttore della Reumatologia dell'Aou del capoluogo e membro del CdA di Fira, ha sottolineato come la ricerca abbia compiuto passi da gigante nelle cure, che hanno cambiato in meglio le prospettive di vita dei pazienti: «Oggi si riesce a fare una vita normale. Il mio sogno è che ci sia un reumatologo in ogni poliambulatorio sardo».

Aurora Marsotto, consigliera del Cda della Fira, ha detto di aver scelto i due ballerini della Scala «perché Carla Fracci ha sempre creduto in loro e noi crediamo in loro per veicolare un messaggio importante». Presente anche il Sovrintendente del Teatro Lirico Nicola Colabianchi: «Il connubio fra Cultura e Salute è assicurato». A margine della conferenza stampa è stato proiettato lo spot di sensibilizzazione sulla ricerca e un invito a devolvere il 5 x 1000 a Fira, che vede protagonisti proprio i due ballerini.

