Malattie reumatologiche, il peso drammatico sulla qualità della vita 

Potenzialmente invalidanti. A volte, attraverso le loro complicanze, possono addirittura influire sull’aspettativa di vita. Specie se vanno ad interessare non solo articolazioni muscoli e tendini, come ad esempio accade per il Lupus che può determinare nefrite con coinvolgimento dei reni, oltre a danni a cuore ed altri organi. Soprattutto, pesano drammaticamente sulla qualità di vita. Ecco l’identikit delle malattie reumatologiche, che in Sardegna sono particolarmente frequenti. Al tema è dedicata la trasmissione “Speciale Ippocrate” dal titolo “Le malattie reumatologiche in Sardegna”, in programma su Videolina venerdì alle 21,30, condotta da Massimiliano Rais e Federico Mereta. Partecipano Alberto Cauli, Direttore della Unità di Reumatologia del Policlinico AOU e Università di Cagliari; Matteo Piga, Reumatologo AOU e Università di Cagliari, e Cesira Loi, del Gruppo LES Italiano ODV. «Anche se vengono considerate come patologie dell’anziano in realtà le malattie reumatologiche infiammatorie e sistemiche colpiscono frequentemente i giovani ed in particolare le giovani donne in età fertile (tra i 20 e i 45 anni con un picco di incidenza ai 30 anni)», spiega il professor Cauli. Nel tempo possono provocare danni irreversibili sia all’apparato locomotore che agli organi interni e sono associate ad elevato rischio di comorbidità e mortalità nella popolazione generale».

Fondamentale, in ogni caso, è arrivare presto. «La diagnosi precoce e il tempestivo intervento terapeutico anche grazie all’utilizzo di innovativi farmaci biologici sono in grado di limitare notevolmente e in alcuni casi annullare la progressione del danno, con conseguente miglioramento della qualità di vita e della sopravvivenza delle persone colpite», fa notare Cauli. È fondamentale riuscire ad intervenire precocemente, senza ritardare la diagnosi e l’inizio della terapia. In molti casi è sufficiente il trattamento ambulatoriale ma in presenza di complicazioni maggiori o di severità di alcuni quadri clinici (lupus, sclerosi sistemica, miositi, artriti complicate) è necessaria l’ospedalizzazione e il trattamento in regime di ricovero».

Insomma, fate attenzione. Soprattutto se, come in caso di Lupus, si coinvolgono altri organi. Patologie infiammatorie croniche (per esempio l’artrite reumatoide e le spondiloartriti) colpiscono primariamente le articolazioni. Ma non vanno sottovalutate le condizioni sistemiche (come il Lupus, la sclerodermia, le miositi e le vasculiti) potenzialmente associate a infiammazione degli organi interni. Esistono anche malattie degenerative (come l’artrosi e l’osteoporosi) che rappresentano la più frequente causa di dolore e disabilità negli over 65, e dismetaboliche, come la gotta. “In Sardegna, la rete reumatologica regionale si avvale di due Unità operative complesse (AOU Cagliari e Sassari) con servizio degenze e attività ambulatoriali e di una rete di strutture specialistiche ambulatoriali distribuite sul territorio e in proficua collaborazione con i due più grandi Centri di Riferimento», conclude Cauli.

«Il nostro Centro al Po liclinico di Monserrato è punto di riferimento per l’assistenza dei malati più gravi della Sardegna, di cui solo il 50% è residente nell’area metropolitana mentre il restante 50% viene dalle diverse provincie della Regione. Afferiscono i pazienti con le maggiori necessità assistenziali dettate dai quadri clinici più severi o resistenti ai comuni trattamenti. Oltre il 35% dei Malati che trovano cure presso l’UOC di Reumatologia dell’AOU Cagliari è in trattamento con farmaci biologici o innovativi».