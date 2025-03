Malattie renali, ecco i test per scoprirle 

Oggi è la Giornata mondiale del rene e per questo gli specialisti del Brotzu, guidati dal professor Antonello Pani, a capo di una struttura efficiente, invitano a verificare la salute di questi importantissimi organi.

Si stima che la malattia renale cronica colpisca circa 850 milioni di persone nel mondo e se non viene individuata e non viene trattata tempestivamente, può progredire fino all'insufficienza renale portando a gravi complicazioni e a una mortalità prematura. Entro il 2040, si prevede che diventerà la quinta causa di anni di vita persi. I principali fattori di rischio per le malattie renali, spiega Pani, «sono diabete, ipertensione, malattie cardiovascolari, obesità, storia familiare di malattia renale, lesioni renali acute, malattie renali legate alla gravidanza, malattie autoimmuni, nascita con basso peso alla nascita o prematura, ostruzioni delle vie urinarie, calcoli renali frequenti, difetti congeniti che colpiscono i reni o le vie urinarie». Per scoprire se si è malati bastano alcuni test semplici: la misurazione della pressione arteriosa per verificare la presenza di ipertensione, l’esame delle urine (valutazione del rapporto albumina-creatinina urinaria), verifica dell’indice di massa corporea ed esami del sangue (emoglobina glicosilata, creatinina sierica per stimare la velocità di filtrazione glomerulare e valutare la funzione renale.

