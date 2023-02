Malattie rare, i monumenti si illuminano 

Riflettori sui monumenti principali di Monserrato per sensibilizzare sulle patologie che a oggi non si conoscono abbastanza. L’amministrazione comunale infatti aderisce alla campagna “Accendiamo le luci sulle malattie rare”, che si svolgerà il prossimo 28 febbraio in occasione della 25esima edizione della Giornata mondiale delle Malattie Rare.

La partecipazione del Comune è stata chiesta dalle assessore alle Politiche sociali Claudia Lerz e alla Cultura Emanuela Stara a seguito di un’istanza pervenuta agli uffici comunali da Romina Cambedda, presidente di Agapanthus Sardegna Odv, associazione per le malattie genetiche neurometaboliche ereditarie. I monumenti della città si illumineranno di azzurro, fucsia, verde, i colori rappresentativi delle patologie in questione.

L’iniziativa a livello nazionale è promossa da “Uniamo - Federazione Italiana Malattie Rare”. Sarà l’occasione per far conoscere ai cittadini, in questo caso di Monserrato, una realtà che tocca da vicino oltre 2 milioni di famiglie in Italia, 30 milioni in Europa e 300 milioni nel mondo e che purtroppo resta sconosciuta ai più e spesso anche alla comunità scientifica, come nel caso delle patologie ultra-rare e di quelle che non riescono ad essere diagnosticate facilmente. Un appuntamento importante, dunque, che promuove in tutto il mondo l'equità nell’accedere alle cure e cerca di portare l'attenzione di tutti su queste malattie affinché nessuno sia lasciato indietro, né dalla ricerca scientifica né dalle tutele sociali.

