Malattie ormonali, un legame stretto 

Quale rapporto con gli ormoni?

Le malattie ormonali possono determinare alopecia di vario grado. Alterazioni della funzione tiroidea quali ipertiroidismo e ipotiroidismo; trattare la patologia tiroidea determina ricrescita dei capelli. Patologie della funzione corticosurrenalica come l’ipercortisolismo (Sindrome di Cushing) e l’ipocortisolismo cronico (Morbo di Addison). L’Iperandrogenismo femminile conseguente a policistosi ovarica o tumori producenti androgeni. Anche la menopausa può causare rarefazione del capillizio. Nel maschio l’alopecia androgenetica è determinata geneticamente ed è dovuta da una maggiore sensibilità dei follicoli pilosebacei al diidrotestosterone.