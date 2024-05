Malattie infiammatorie croniche dell’intestino, curarsi si può 

Da due anni, quasi, siamo tornati alla vita pre-Covid: si esce, si viaggia, si va in ufficio e a scuola senza più restrizioni. Ma per molte persone, 250mila in Italia, 5-6mila in Sardegna, ci sono ancora dei limiti che in verità c’erano anche prima della pandemia. Sono i pazienti che soffrono di una delle malattie infiammatorie croniche intestinali, le “Mici”, che ogni giorno devono vedersela con sintomi come dolori addominali, spossatezza, sanguinamenti. Per accendere i fari su questa patologia invalidante, oggi al Thotel a partire dalle 9 si svolgerà una giornata dedicata al tema delle malattie infiammatorie croniche dell'intestino, con una particolare attenzione a un approccio globale che mira a migliorare la qualità della vita dei pazienti. «L’incidenza di tali patologie è in netto aumento e si stima che 1 diagnosi su 4 è pediatrica», dice Giammarco Mocci, dirigente medico della struttura complessa di gastroenterologia del Brotzu. «Negli ultimi 10 anni le diagnosi di nuovi casi e il numero di ammalati sono aumentati di circa 20 volte e si stima nei prossimi 10 anni una possibile crescita della prevalenza di oltre il 30%-40%. L’impatto di queste malattie sulla qualità di vita e sulla sfera psicologica delle persone è enorme e non aiuta nascondere sintomi e dolore. La malattia non deve mai rappresentare un limite: parlarne aiuta ad accettarla, curarsi aiuta a superarla». ( ma. mad. )

