Via Brigata Sassari.
10 marzo 2026 alle 00:30

Malattie del rene, visite gratuite 

Viste gratuite per verificare la salute dei reni. Quartu ospita la Giornata mondiale del rene con un’iniziativa in programma giovedì dalle 9 alle 13 all’ex convento dei cappuccini in via Brigata Sassari, organizzata dalla Asl di Cagliari, in collaborazione con le associazioni dei pazienti nefropatici Asnet con la Fand (associazione italiana diabetici) e l’associazione Diabete Zero.

Sarà una mattina informativa gratuita rivolta a tutti i cittadini con medici nefrologi e infermieri a disposizione per dare informazioni sui temi di prevenzione delle malattie renali ed eseguire la misurazione della pressione arteriosa, della glicemia, del peso corporeo e dell’indice di massa corporea. «Quest’anno lo slogan è :“Salute renale per tutti- vicini alle persone, Attenti al pianeta” cioè promozione della salute pubblica provvedendo ad un accesso universale, sostenibile ed equo a cure mediche basilari ma di alta qualità», spiega Stefano Murtas direttore della Nefrologia e Dialisi della Asl di Cagliari. «La “Salute per tutti” è un obiettivo che sottolinea la necessità di garantire a chiunque l’accesso a diagnosi precoci, cure adeguate e farmaci e si concentra sulla riduzione delle disparità nell’accesso alle terapie, come la dialisi e il trapianto, specialmente nei paesi a basso e medio reddito». (g. da.)

