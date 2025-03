Malattie del rene: prevenzione 

La nefrologia del Nostra Signora della Mercede in prima linea per la prevenzione delle nefropatie. In occasione della Giornata mondiale del rene, ha organizzato Porte aperte in nefrologia, uno screening promosso dalla Fondazione italiana del Rene e la Società italiana di Nefrologia per sensibilizzare i cittadini sull'importanza della prevenzione delle malattie renali e che ha avuto un’ottima risposta in termini di partecipazione.

«Siamo davvero soddisfatti per questa giornata - sottolinea Massimo Belluardo, direttore della struttura complessa di Nefrologia e Dialisi del nosocomio ogliastrino - sono arrivate tantissime persone, anche da altre parti della Sardegna, come Nuoro e Siniscola».

Il test effettuato consisteva in una semplice anamnesi, un controllo della pressione e un esame delle urine. L’équipe del reparto si è occupata anche di dare informazioni e consegnare materiale informativo.

«La malattia renale cronica - continua il dottor Belluardo - colpisce circa il dieci per cento della popolazione mondiale e nella maggior parte dei casi è silente: per questo la prevenzione gioca un ruolo fondamentale.