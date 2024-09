Malattie del cuore: «Investire e prevenire» 

Dalle insidie di ieri, che una volta superate hanno portato all'allungamento dell’aspettativa di vita, a quelle di oggi, che riguardano il conseguente aumento della popolazione anziana nel nostro Paese. Si è parlato di sfide, quelle che interessano il mondo della cardiochirurgia, nei due giorni (giovedì e ieri) del convegno Cardio Challenges al Caesar’s Hotel, promosso da Marco Corda, direttore del reparto di Cardiologia del Brotzu.

Un incontro che ha visto la partecipazione di un centinaio di esperti da tutta Italia. Non ci sono solo dilemmi di tipo clinico al centro delle preoccupazioni della medicina di oggi. «Nel corso degli anni abbiamo sconfitto tante malattie, e questo ha provocato l’aumento progressivo della presenza di persone anziane con patologie croniche e bisognose di assistenza», spiega Corda. «Ciò impone una riflessione sulla necessità di riorganizzare il sistema sanitario nazionale, per garantire la qualità e l’efficienza delle cure su tutto il territorio».

Nonostante i progressi effettuati negli anni, inoltre, le malattie cardiovascolari sono ancora la principale causa di mortalità al mondo. «È fondamentale investire sulla prevenzione, in modo che l’incidenza delle patologie possa ridursi, avendo ricadute pratiche anche sulle liste d’attesa». Per quanto riguarda le sfide di domani, spicca l’importanza dell’utilizzo di moderni device e nuove tecnologie. «In Sardegna abbiamo strutture che garantiscono le migliori cure per la maggioranza delle malattie cardiovascolari, ma occorrono investimenti», conclude Corda.

