Malattie da prevenire, ginecologi e andrologi in cattedra 

L’aula magna dell’Iti era affollata di studenti e insegnanti. L’occasione era il seminario informativo dedicato alla prevenzione andrologica e ginecologica.

L’iniziativa, promossa dal Rotary club Ogliastra in collaborazione con la Commissione distrettuale del progetto, gli istituti Iti e Ianas, aveva come obiettivo la sensibilizzazione degli studenti sull’importanza degli screening e della prevenzione delle malattie urogenitali in età giovanile.

Ai saluti istituzionali del sindaco di Tortolì, Marcello Ladu, sono seguiti gli interventi dei dirigenti scolastici di Iti e Ianas, Nanni Usai e Basilio Drago, del presidente del Rotary club Ogliastra, Francesco Tuligi, del professore Andrea Montella e delle dottoresse Lia Puggioni (referente del Club) e Laura Lai che, davanti a una platea attenta e interessata, hanno approfondito gli aspetti medici e scientifici legati all’argomento. Sempre con un occhio particolare all’importanza della prevenzione.

L’opportunità di portare nelle scuole un’adeguata informazione sulla prevenzione e sulla diagnosi precoce delle patologie andrologiche era nata dalla constatazione che dal 2005, anno in cui in Italia era stata abolita la leva obbligatoria, la percentuale di giovani sottoposti a uno screening su vasta scala si era ridotta, venendo meno quasi del tutto la diagnosi precoce delle patologie andrologiche.