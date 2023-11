Malattie croniche, un nuovo aiuto 

L’ascolto, il sostegno e la ricerca. Sono le parole chiave che accompagnano l’ente Renzo Galanello, associazione di promozione sociale che ha come obiettivo migliorare la qualità della vita di pazienti e familiari che vivono l’esperienza della malattia cronica, dando loro supporto.

La presentazione si è tenuta ieri mattina, al Terminal Crociere del Molo Ichnusa di Cagliari, con numerose testimonianze in presenza e in video. Le attività prendono le basi dal professor Renzo Galanello, scomparso nel 2013, allievo e successore del professor Antonio Cao che ha dedicato la sua vita alla ricerca per la prevenzione e la cura di talassemie, patologie dell’età pediatrica e malattie genetiche ad alta complessità. «Al progetto abbiamo lavorato per oltre due anni e mezzo», dice il presidente dell’ente Ivano Argiolas. «L’obiettivo è sostenere il servizio sanitario pubblico, avvicinarsi alle persone che vivono l’esperienza della malattia cronica, col modello costruito attorno alla talassemia che pensiamo possa aiutare anche su altre tipologie».

L’attività

L’ente Renzo Galanello ha un Comitato tecnico-scientifico composto da dodici professionisti con esperienze in diversi settori. «Esiste un problema: salute e qualità di vita sono due mondi che spesso non si parlano», afferma il presidente del comitato Gianfranco Desogus. «L’idea dell’ente è che la sanità un ecosistema e che la salute di domani si costruisca oggi, insieme. Per questo vogliamo creare situazioni favorevoli che mettano in comune progetti, obiettivi e soprattutto linguaggio». Fra le necessità dell’Isola le donazioni di sangue: «Abbiamo 50mila donatori, se lo facessero due volte all’anno - rispetto a una e mezzo in media - saremmo a 100mila donazioni ossia vicini all’autosufficienza», il messaggio del vicepresidente Marino Argiolas.

«L’ente nasce dalla volontà coraggiosa di Ivano di andare oltre la siepe della talassemia: comunica grande pienezza e capacità di restituire al sociale parte della cura che ha ricevuto», l’intervento di Concetta Contu, infermiera pediatrica e componente del comitato. «Vogliamo aprire una feritoia sul muro delle malattie croniche in generale, creando un varco per guardare la relazione tra malattia e cura in ottica sistemica e relazionale», ha detto la psicologa Roberta Speziale.

