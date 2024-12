Malattie croniche e anziani: crescono i costi della sanità 

La popolazione è sempre più vecchia e aumentano le malattie croniche. Ciò ha un costo per il servizio sanitario nazionale. Se n’è parlato ieri nella prima delle due giornate del convegno “Il valore di ogni paziente”, nell’aula Atza del Brotzu, organizzato dalla Struttura programmazione e controllo di gestione dell’Arnas in collaborazione col comitato tecnico scientifico del Network italiano Sanitario (Nisan), che elabora annualmente i costi standard in sanità, con l’obiettivo di ottimizzarli. Ad esempio, per un paziente ricoverato 17 giorni in un reparto di Ortopedia, gli ospedali spendono poco più di 8.000 euro tra medici, infermieri, presidi sanitari e chirurgici. Il paziente in terapia intensiva per una settimana, sempre nel caso di Ortopedia, costa 14.000 euro, mentre 9.000 è la spesa che l'ospedale affronta per l'intervento chirurgico.

I costi variano a seconda della prestazione. «Siamo l'unica azienda ospedaliera della Sardegna che fa parte del Nisan», dice la direttrice dell’Arnas Brotzu Agnese Foddis. «Per noi è un vantaggio perché ci rendiamo conto meglio di quanto ci costano determinate prestazioni. Così capiamo se a noi costano più che in altri ospedali e perciò possiamo fare dei correttivi, migliorando anche l’assistenza al paziente». Il Brotzu è parte del Nisan dal 2017 e da allora, dice Alberto Pasdera, coordinatore del comitato tecnico scientifico del network, «l'efficienza e l'assistenza al paziente sono migliorate costantemente. Sono molto buone anche le performance a livello gestionale». (st. lap.)

