Malattie complesse, incontro  tra i maggiori specialisti italiani 

Venerdì e sabato l’Aula Atza dell’ospedale San Michele ospiterà il congresso “Malattie complesse in Sardegna: dai bambini agli adulti”, organizzato dalla struttura dipartimentale di Malattie Complesse e Nefrourologia Pediatrica, diretta da Giuseppe Masnata.

La struttura, nata di recente, è dedicata alla diagnosi e cura globale di pazienti pediatrici con patologie ad alta complessità.

Il congresso, che vedrà la partecipazione di esperti nazionali, rappresentanti delle associazioni dei pazienti e clinici di diverse strutture sarde, ha l’obiettivo di promuovere la collaborazione interprofessionale, essenziale per la cura delle condizioni croniche complesse e affronterà quattro punti fondamentali: l’approccio multidisciplinare; la transizione verso l’età adulta; il coinvolgimento dei pazienti; la formazione e la ricerca clinica.

«Le due giornate rappresentano senza dubbio un’importante occasione di aggiornamento e di scambio per tutti i professionisti coinvolti nella cura delle malattie complesse, e ha l’obiettivo di migliorare ulteriormente la qualità di vita dei pazienti sardi», commenta Masnata. «Il numero elevato di adesioni documenta quanto l’argomento dell’assistenza ai malati con bisogni assistenziali complessi sia cruciale, diretta conseguenza del fatto che nessuno ha le risposte per tutte le domande e tutti in qualche modo dipendono dalla competenza altrui».

RIPRODUZIONE RISERVATA