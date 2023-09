Malattie cardiovascolari, consulti gratuiti al telefono con i medici del Policlinico  

Il Policlinico Duilio Casula al fianco delle donne: la Cardiologia, diretta da Roberta Montisci, aderisce all’(H)-Open Week sulle malattie cardiovascolari promossa dalla Fondazione Onda.

Consulti gratuiti

L’iniziativa prevede cinque giorni di consulti telefonici gratuiti. Per aderire è possibile chiamare il numero dedicato 070/51096596 dalle 15 alle 17 il 26, 27, 28, 29 settembre e 2 ottobre. Le specialiste del Duilio Casula forniranno informazioni sulle problematiche cardiologiche.

Sarà una settimana di promozione dell’informazione, della prevenzione e della cura tutta al femminile, che coinvolge il Policlinico in quanto ospedale aderente al programma “Bollini rosa” promosso da Onda che vede le donne al servizio di altre donne con un unico grande obiettivo: la prevenzione.

Prevenzione

Quest’ultima rimane l’alleata fondamentale per contrastare le malattie cardiovascolari che continuano a rappresentare la prima causa di morte nel mondo, con una stima di circa 17 milioni di decessi l’anno confermandosi insieme ai tumori, tra le principali cause di invalidità. Nell’Isola, come nel resto d’Italia, il 34,8% di tutti i decessi sono causati da malattie ischemiche del cuore, come l'infarto acuto del miocardio e l'angina pectoris, e dalle malattie cerebrovascolari, come l'ictus ischemico ed emorragico.

