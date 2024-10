«Malattia professionale», il verdetto arriva tardi 

Si è dovuto attendere circa nove anni, con lotte e battaglie portate avanti dai lavoratori insieme all'associazione italiana esposti all'amianto. Alla fine la sentenza è arrivata, anche se troppo tardi per Michelino Rubanu, operaio deceduto prima di vedersi riconosciuta la malattia professionale. Un provvedimento importante che apre nuove prospettive per altri suoi colleghi.

Il giudice

Il verdetto pronunciato dal giudice del lavoro, Paolo Dau, del tribunale di Nuoro, lo scorso 15 ottobre, riconosce a Rubanu, originario di Orgosolo, fuochista nella centrale termoelettrica di Ottana dal 1974 fino al 2015, la malattia legata all’esposizione a sostanze tossiche e all’amianto. Patologia negata invece in via amministrativa nel 2016 dall'Inail. L’operaio purtroppo non ha potuto godere di questa importante vittoria poiché la malattia lo ha stroncato a 69 anni, lo scorso febbraio. L'Inail è stata quindi condannata a risarcire il danno costituendo la rendita prevista dall'assicurazione obbligatoria ai familiari della vittima. Il giudice ha in sostanza sancito il principio che benzene, nafta e trielina, sostanze utilizzate da tanti lavoratori come Rubanu, sono tra i principali agenti causali del diagnosticato “Linfoma di non Hodgkin follicolare e deficit ostruttivo polmonare da iniziale asbestosi”.

La causa

L'avvocata Sabina Contu, da anni impegnata a fianco degli operai ex Enichem per il riconoscimento dei loro diritti, in particolare per l'esposizione all'amianto, spiega la patologia riscontrata a Michelino Rubanu, che lo ha condotto alla morte: «Si tratta di una nefasta e rara patologia del sangue, riconosciuta per la prima volta come malattia professionale da un giudice del lavoro a conclusione di una istruttoria complessa e approfondita sul nesso causale che dà origine alla malattia». La patologia era stata denunciata all'Inail dallo Spresal, il servizio di prevenzione e sicurezza sul lavoro della Asl di Nuoro. «Una vittoria importante – sottolinea Francesco Tolu, promotore delle battaglie portate avanti in questi ultimi dieci anni per vedere riconosciute le malattie professionali ad Ottana – purtroppo dalla prima richiesta di risarcimento sono trascorsi otto anni e la morte di Michelino Rubanu ha battuto sul tempo la giustizia. La vedova, Michela Mesina e i figli di Rubanu, al di là del risarcimento, potranno testimoniare con il loro e il nostro impegno durante questi anni che nulla è stato vano».

La famiglia

Marco Rubanu, uno dei figli della vittima, aggiunge: «Certamente esprimiamo soddisfazione per questa sentenza. Mio padre ha fatto di tutto per scampare alla morte, anche con il trapianto del midollo. Purtroppo non è servito a niente. Ora speriamo che questa sentenza sia l'apripista per vedere riconosciute anche le malattie professionali dei colleghi di mio padre che lavoravano ad Ottana. Ci siamo battuti per lui e continueremo la battaglia anche per gli altri lavoratori, per chi non c’è più e per coloro che vivono situazioni drammatiche a causa della malattia professionale».

Il tribunale, si legge nella sentenza, ritiene che «l’operaio abbia contratto la malattia denunciata (linfoma non Hodgkin follicolare) per cause di lavoro». Francesco Tolu: «Abbiamo vinto tutti».

