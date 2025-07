Malato in Thailandia, Deidda (FdI) scrive all’ambasciata italiana 

Non è caduto nel vuoto l’appello dell’asseminese Alessio Rosa, il 51enne rimasto bloccato in Thailandia dopo una diagnosi di Sla. Ad essersi interessato in prima persona è stato – tra gli altri – anche Salvatore Deidda, deputato FdI. L’onorevole è in contatto con l’ambasciatore italiano in Thailandia: «Ho appreso la storia di Alessio Rosa da L’Unione Sarda e ho condiviso immediatamente l’articolo con l’ambasciatore, chiedendogli di documentarsi».

Le istituzioni stanno lavorando per capire come aiutare Rosa: «In base alle condizioni di salute attuali valuteremo quale compagnia aerea possa essere più adeguata a effettuare il trasporto straordinario del paziente in totale sicurezza», dice l’onorevole.

Deidda è particolarmente attento alla malattia degenerativa: «Ho partecipato qualche giorno fa a una serata volta alla raccolta fondi a sostegno dei centri “Nemo”, punto di riferimento nazionale per la cura e la ricerca sulla Sla e le malattie neuromuscolari». «A Milano e Roma – prosegue Deidda – ci sono strutture che possono prestare un servizio di assistenza sanitaria adeguato. Per la destinazione Sardegna non possiamo, almeno per ora, garantirla».

Al lavoro anche il sindaco di Assemini Mario Puddu: «Ci stiamo occupando, da settimane, di questo caso insieme a Farnesina e Prefettura. Per ora non possiamo compiere azioni dirette, ma non appena Rosa farà rientro ad Assemini, faremo in modo che non gli manchino le cure di cui ha diritto. Non lasceremo Alessio da solo». (sa. sa.)

