«Malato e senzatetto vivo sotto i portici» 

Christian Cherchi, 52 anni, per i decimesi non è un invisibile. Originario di Siliqua, da due settimane sta dormendo sotto i portici dei locali che dell’ex Pretura di Decimomannu, in via Giosuè Carducci. Gli automobilisti e i pedoni che transitano nel vicolo chiuso, ma trafficato, girano il loro sguardo, si fermano e chiedono per accertarsi che Cherchi stia bene, che abbia abbastanza coperte e che non gli manchi mai il cibo.

La solidarietà

Non ha l’aspetto di un barbone, è alto, giovane e curato: «Per me l’igiene è importante», dice Christian Cherchi. «Ogni giorno mi lavo in uno dei supermercati della zona e un amico mi dà l’opportunità di farmi la doccia a casa sua». Per lui non è la prima esperienza senza un tetto sulla testa: «Ho dovuto lasciare la casa di Siliqua dove vivevo perché è crollato il soffitto». Una vecchia casa in ladiri di proprietà dei suoi genitori: «Mamma è morta, babbo è in una struttura per anziani. Mio fratello e le mie due sorelle hanno una vita propria con la quale non voglio interferire».

Nonostante la casa fosse stata dichiarata inagibile dai Vigili del fuoco lui era andato ad abitarci: «Ma dopo le ultime piogge l’acqua si è infiltrata, salendo di 15 centimetri. Sono dovuto andare via». Prima ha vissuto a Cagliari, sotto i portici di via Roma: «La situazione è diventata invivibile: mi rubavano quel poco che avevo, deambulatore compreso. Mi hanno anche picchiato». Quindi l’arrivo a Decimomannu, dove ha cercato rifugio.

La malattia

Una storia triste quella che Cherchi racconta, però, con un sorriso: «Sono malato. Ho un’invalidità al 60 per cento per una sospetta tromboflebite. Assumo l’eparina, un medicinale che diluisce il sangue. Per questo devo stare attento a non procurarmi tagli, rischio grosso, e mi sposto con un deambulatore». Cinque lunghi mesi di ospedale in Emilia Romagna non gli hanno dato una diagnosi precisa: «Tutto è iniziato con un formicolio mentre lavoravo alla Bosch. Non sentivo le gambe dal ginocchio in giù». Poi le dimissioni e il rientro in Sardegna.

In guerra

Cherchi non esclude che il suo problema agli arti inferiori sia legato al suo periodo di servizio nell’Esercito italiano: «Da ragazzo ho frequentato prima la scuola sottufficiali di Viterbo, poi l’accademia di Modena, prendendo la qualifica di artificiere. Sono partito in due missioni internazionali in Iraq». Proprio qui sono iniziati alcuni dei suoi problemi: «Durante la prima sono rimasto ferito. Mi avevano anche rapito e picchiato, procurandomi diverse fratture alle gambe».

A missione finita lo stress post-traumatico da guerra e il congedo: «Non volevo più avere niente a che fare con l’Esercito». Oggi Cherchi sarebbe già in pensione: «Non nascondo di essermi in parte pentito. Ora sono pronto per ricominciare».

L’aiuto

Senza fermarsi ai pregiudizi i decimesi vogliono aiutarlo. La Polizia locale gli ha procurato brandina e coperte, la sindaca Monica Cadeddu ha messo in campo gli assistenti sociali: «Il prossimo passo sarà trovargli una sistemazione confortevole, anche in collaborazione con la Caritas».

