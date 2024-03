«Malato e isolato a Montevecchio» 

«Il mio nome è Michele Atzeni, ho 26 anni. La storia che racconto riguarda le mie precarie condizioni di salute e la mancanza di servizi e dei diritti umani». Inizia così il racconto del giovane disoccupato, residente nella borgata mineraria di Montevecchio, dove non ci sono medici, farmacie, negozi per i beni di prima necessità. È costretto a molte difficoltà per raggiungere con i mezzi pubblici i Comuni più vicini, Arbus e Guspini. «Sono imprigionato in questo luogo, lontano da tutto e da tutti non so come risolvere i miei problemi. Sto cercando un lavoro che possa conciliare il diritto a uno standard adeguato di vita e di protezione sociale. L’autonomia e lo stare in mezzo agli altri è importante quanto l’aria che respiro», racconta Michele.

La malattia

Dai banchi dell’Alberghiero di Arbus ai lavoretti in diverse strutture ricettive, come servizi in cucina e in sala. Poi la malattia, l’inizio di un calvario. «I primi sintomi – ricorda – si sono presentati nel 2018. Dolori alla schiena, rigidità muscolare, sciatica, gambe pesanti. Mi sentivo stanco anche a riposo. Dolori sempre più frequenti e più forti fino ai controlli. La diagnosi di uno scivolamento vertebrale fu un colpo al cuore, ancora di più quando i medici mi dissero che dovevo operarmi, alto il rischio di non potermi più muovere liberamente». E a settembre del 2022 il ricovero in un centro di Padova. «L’intervento è andato bene, nel senso che è stato bloccato il peggioramento alla schiena. I dolori sono rimasti, frequenti e a volte insopportabili. Devo curarmi. Una terapia in un centro di riabilitazione, accompagnata dall’uso di medicine».

Montevecchio

Il tempo passa, la sofferenza aumenta, l’ansia pure. «Abito a Montevecchio. Una località stupenda dal punto di vista storico e ambientale, ma di paesaggio non si vive. Qui è un deserto: non ci sono servizi pubblici. Fino a quando ho guidato la macchina, non mi sono reso conto del vuoto attorno a me. Ora che l’auto è ferma in garage, non ho i soldi né per la benzina nè per l’assicurazione, ho difficoltà a spostarmi. Mi è difficile persino andare in Comune, una necessità per uno come me, alle prese con la burocrazia per usufruire dei contributi previsti per le cure, per un lavoro nei progetti di inclusione sociale. Poche ore per lasciare spazio alla riabilitazione e alle visite mediche. Mi illudo di farcela. Ce la farò?».

Gli aiuti

Il 26enne ammette che nelle sue condizioni ci sono anche altri «magari più bisognosi di me ed è giusto che si pensi a loro. Ringrazio la Caritas e tanta gente di buon cuore. Ricevo roba da mangiare, medicine e sostegni di vario genere. Ma più di ogni cosa è la forza che mi danno per non mollare. Io non so se ce l’ho. A me spesso prende un tale sconforto che fa più male del dolore fisico».

