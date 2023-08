«Malato dopo le missioni all’estero» 

Il Tar Sardegna è stato chiaro. Se la Commissione di Valutazione non chiarirà adeguamene le ragioni per le quali il militare sardo non ha diritto al vedersi riconoscere la causa di servizio per il tumore che l’ha colpito dopo un gran numero di missioni all’estero e l’esposizione a vari fattori di rischio, allora i giudici amministrativi interverranno una volta per tutte, sostituendosi al Ministero della Difesa.

La sentenza

È una decisione destinata a tracciare il segno quella con la quale la Prima sezione del Tribunale amministrativo della Sardegna, presieduta da Mario Buricelli, ha dato ragione ad un militare a cui era stato asportato un testicolo per la presenza di un seminoma, un tumore maligno che l’aveva aggredito dopo varie missioni all’estero. Quattro in Kossovo (2000. 2002, 2004 e 2005), una in Libano (2007), due in Afghanistan (2009 e 2011) e una in Somalia (2014). Il soldato, fuciliere del terzo Reggimento Bersaglieri, è stato difeso dall’avvocato Angelo Fiore Tartaglia, legale specializzato in cause legate alle patologie dei militari e all’uranio impoverito.

Il ricorso

Già nel 2019 il fuciliere aveva vinto un primo ricorso al Tar contro il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio che aveva ritenuto la sua malattia non riconducibile alle missioni. Anche in quell’occasione, i giudici amministrativi avevano annullato il parere, chiedendo alla commissione di pronunciarsi nuovamente. Cosa che è avvenuta, ma con una motivazione che il collegio giudicate ha ritenuto troppo generica. Il militare ha dimostrato di aver attraversato territori devastati da bombardamenti «senza essere munito di alcun mezzo di protezione (tute, mascherine e guanti) in ambienti altamente inquinati da esalazioni e residui tossici, derivanti dalla combustione ed ossidazione dei metalli pesanti causate dall’impatto e dall’esplosione delle munizioni utilizzate per le operazioni belliche, tra le quali quelle con utilizzo di uranio impoverito». Ora il giudici hanno nuovamente dato ragione al ricorrente, concendendo al Ministero della Difesa un termine di 90 giorni per pronunciarsi nuovamente, ma in modo argomentato. In caso contrario, potrebbe farlo lo stesso Tar Sardegna. «Il Ministero – sanciscono i giudici – ha già usufruito della sua seconda possibilità per esercitare la propria discrezionalità». Una terza non verrà concessa.

