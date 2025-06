Malato di Sla ostaggio di un cantiere 

Da quindici anni Lino Casu combatte contro la Sla (Sclerosi laterale amiotrofica) che lo costringe a restare a letto per tutto il tempo: da un mese deve anche fare i conti con il cantiere di Abbanoa davanti alla sua casa, diventata inaccessibile per i mezzi di soccorso.

Il cantiere

La situazione vissuta da un cinquantenne residente a Capoterra è diventata ormai insostenibile: da quando sono cominciati i lavori sui sottoservizi in via Mazzini, oltre a fare i conti con la sua malattia è costretto a subire il disagio di una strada completamente bloccata, che rende impossibile il passaggio di una sedia a rotelle o di una barella.

Qualora fosse necessario un ricovero d’urgenza, difficilmente i mezzi di soccorso potrebbero farsi largo in quella strada prigioniera delle reti arancioni da cantiere.

Il racconto

Luigino Sanna, zio del cinquantenne, racconta l’odissea di vivere nel timore di dover chiamare i soccorsi e di vedere l’ambulanza ferma a causa del cantiere: «Le abbiamo provate tutte, ci siamo rivolti alla polizia locale e abbiamo spiegato la situazione anche alla ditta che sta eseguendo i lavori, ma la situazione non è cambiata, il civico 114 di via Mazzini risulta sempre inaccessibile. Impossibile entrare e pure uscire, se mio nipote avesse bisogno di assistenza nessuno potrebbe aiutarlo: con un passaggio largo appena mezzo metro per lui è impossibile allontanarsi da casa. Siamo molto preoccupati, il 26 giugno Lino dovrà lasciare la sua casa per sottoporsi a una visita in ospedale, ma il cantiere, così com’è, non gli permette di uscire: non si possono sequestrare le persone in questo modo, spero che per quel giorno qualcuno ci aiuti».

Il Comune

Il sindaco di Capoterra, Beniamino Garau, ammette di conoscere la situazione, e garantisce un intervento immediato: «Il cantiere è gestito da Abbanoa, impegnata nel piano di manutenzioni straordinarie che interessa tutta la zona, e non ero a conoscenza di questo problema. Attraverso la polizia locale faremo immediatamente un sopralluogo per individuare le criticità di quel cantiere e risolvere il problema di questa persona: invito i cittadini, quando si verificano questi disagi, a mettersi in contatto con i nostri uffici, oppure, come tanti fanno ogni giorno, a contattarmi privatamente con un messaggio. In ogni caso ci adopereremo subito per capire come mai non sia stato lasciato il passaggio sufficiente per non rendere la casa di quel cittadino facilmente raggiungibile dai mezzi di soccorso».

