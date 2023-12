Malato di brutto Edda Gaber domani a Sestu 

Sestu

Domani a Sestu, nella bella cornice di Casa Ofelia e con il patrocinio del Comune, Edda Gaber sarà di scena con “Malato di brutto”, monologo confidenziale a chapeau in cui il paziente del titolo è il povero mondo. L’appuntamento è alle 19 in via Parrocchia 88, appuntamento «sconsigliato ai bambini e fortemente consigliato ad adulti intelligenti e desiderosi di assistere a una pièce dei Teatri improrogabili», spiega l’organizzazione. Alle luci, Gianni Melis, mentre i costumi sono di Emilio Ortu Lieto e la musica è di Steve Pepe. Posti limitati, per prenotare 3298773415.

Sassari

Sempre domani, alle 19.30, al Loft 2.0 in via Cavour 78 a Sassari, presentazione del libro “La vera storia dell'A.G.T.” Il volume è stato scritto dai primi due Pontefici dell’Associazione Goliardica Turritana, rispettivamente Teopompo II, al secolo Alessandro Mocci, e Tazzone I, Paolo Campus, e dal fu ciambellano del nostro Ordine, Stefano Testoni.

RIPRODUZIONE RISERVATA