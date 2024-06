Malati sul lavoro, l’Isola è da record 

Il pericolo si nasconde dentro industrie, aziende agricole, laboratori artigiani, magazzini. Sì, perché lavorare (o raggiungere il proprio luogo di lavoro) in Sardegna sta diventando sempre più rischioso. L’ultimo report dell’Inail è impietoso per la sicurezza professionale nell’Isola: il numero degli infortuni registrati nel 2024 è cresciuto infatti dell’1,5% a confronto con l’anno precedente con un boom però dei giorni di malattia richiesti, aumentati di oltre il 68%.

Un’”epidemia” eccezionale, che registra numeri quasi tripli rispetto alla media nazionale, ferma al 26,9% e che purtroppo conta anche già otto tragedie. Due in più rispetto al 2023.

Ma a sorprendere è anche l’impennata degli incidenti “in itinere”, ovvero durante il tragitto per o da il luogo di lavoro, saliti del 32% nei primi mesi del 2024.

Massima allerta

I settori più rischiosi in Sardegna sono ovviamente quelli lontani da uffici e comode scrivanie: dei 3.632 infortuni denunciati all’Inail, oltre 2.500 riguardano addetti all’industria e ai servizi, 409 l’agricoltura e 721 il settore pubblico. Le costruzioni purtroppo confermano un triste primato con 251 casi, seguite dalla riparazione ai veicoli (151) il trasporto e magazzinaggio (149), la sanità(128).

Altro dato che deve far riflettere è l’analisi anagrafica degli infortunati: 281 casi interessano infatti lavoratori giovanissimi sotto i 15 anni, mentre la fascia di età più “sfortunata” è quella tra i 55 e i 59 anni, statisticamente anche quella che racchiude i lavoratori meno prestanti fisicamente e dai riflessi non più ottimali.

Certificati medici

L’accelerata più evidente l’Isola la imprime tuttavia sulle denunce di malattia professionale, arrivate in questa prima parte dell’anno a quota 2.507, il 69% in più rispetto alle 1.491 del 2023. Altro dato degno di nota è il fatto che la metà di questi rapporti (1.258) arrivi esclusivamente dall’area metropolitana di Cagliari.

Sulle cause di infortunio dominano come spesso accade i traumi a ossa, muscoli, tendini e legamenti, seguiti a lunghissima distanza dalle malattie del sistema nervoso.

Anche nel panorama nazionale, precisa la stessa l’Inail: «Le patologie del sistema osteo-muscolare e del tessuto connettivo, quelle del sistema nervoso e dell’orecchio continuano a rappresentare nel primo quadrimestre del 2024, le prime quattro malattie professionali denunciate, seguite dai tumori e dalle patologie del sistema respiratorio»

Morti

Infine le vittime, purtroppo in leggero aumento rispetto al 2023 (+4). «Dall’analisi territoriale emergono incrementi al Sud (da 45 a 57 denunce), nel Nord-Est (da 60 a 67) e nelle Isole (da 20 a 21), un calo al Centro (da 60 a 44) e stazionarietà nel Nord-Ovest (79 casi mortali in entrambi i periodi)», conclude l’istituto. «Tra le regioni con i maggiori aumenti si segnalano l’Emilia Romagna (+12), la Puglia (+7), le province autonome di Bolzano (+5) e di Trento (+4) e la Calabria (+4), mentre per i cali più evidenti il Veneto (-13), le Marche (-6), l’Abruzzo e l’Umbria (-4 ciascuna)».

RIPRODUZIONE RISERVATA