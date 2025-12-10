Malati oncologici, piano di assistenza 

Quartu risponde all’appello della Lega italiana per la lotta contro i tumori e aderisce al progetto regionale “Prendersi cura di chi si prende cura”, dedicato ai caregivers, con particolare riferimento ai pazienti oncologici.

L’iniziativa intende tendere una mano verso chi si prendono cura di un familiare, di un amico o di una persona non autosufficiente a causa di malattia, disabilità o età avanzata, offrendo assistenza quotidiana. Una prassi consolidata nel tempo, ma che necessita del giusto sostegno: molte volte prendersi cura dei propri cari malati, ancor di più se pazienti oncologici, non è per nulla facile. Ecco quindi l’amministrazione guidata da Graziano Milia scendere in campo.

Nei giorni scorsi il primo appuntamento nello Spazio Pira, con l’assessore alle Politiche sociali Marco Camboni, Carlo Cabula, presidente Lilt Cagliari e primario dell’ospedale Businco, e Marina Mura, psico-oncologa. «Abbiamo voluto partecipare a questo progetto pregno di sensibilità e attenzione verso il prossimo, un’iniziativa che offre un supporto proprio a coloro che si pongono come figura di sostegno, fondamentali nella cura della persona, dedicando tempo al familiare oncologico. È con questo sentimento di gratitudine che nascono e vengono delineati percorsi di sostegno nei confronti dei caregivers, che possono essere effettuati anche da remoto», commenta l’assessore Camboni.

I prossimi appuntamenti verranno definiti in base alle richieste dei partecipanti. (f. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA