Malati di tumore, trasferta forzata 

Un popolo di pazienti si sposta per curare la malattia più dura da affrontare, il cancro. Sono persone costrette a lasciare l’Ogliastra per affrontare altrove il tumore che li ha colpiti perché a Lanusei si è manifestata la carenza di personale. I pazienti che non riescono a essere seguiti al Nostra Signora della Mercede devono raggiungere l’ospedale San Marcellino di Muravera. Le Asl dell’Ogliastra e di Cagliari hanno stipulato una convenzione ad hoc che scadrà il 31 gennaio prossimo.

L’emergenza

La criticità esiste e ricade sulla pelle dei malati che devono viaggiare verso Muravera per sottoporsi alle terapie oncologiche. Insorgono i sindacati. «Da tempo, e in più occasioni, la Cisl, anche a nome dei lavoratori del reparto da tempo in forte sofferenza, ha segnalato le gravi criticità legate alla carenza di personale medico e del comparto, chiedendo con forza di potenziare l’organico e le risorse dell’Oncologia per garantire continuità assistenziale, sicurezza delle cure e condizioni di lavoro dignitose. Tali richieste erano finalizzate proprio a evitare l’emergenza alla quale oggi, purtroppo, ci troviamo di fronte, ma sono rimaste finora senza risposte concrete». Michele Muggianu, segretario della Cisl Ogliastra, e Fabrizio Meloni, segretario generale della Cisl Funzione pubblica, esprimono preoccupazione per la situazione che si è venuta a creare in questi giorni nel reparto di Oncologia dell’ospedale di Lanusei. «Chiediamo con forza alla direzione aziendale, all’Asl e alla Regione di intervenire con urgenza, garantendo continuità assistenziale e sicurezza delle cure nel territorio».

L’azienda

«La convenzione tra la Asl Ogliastra e la Asl di Cagliari - spiegano dalla direzione aziendale - è stata attivata per garantire la piena continuità clinico-assistenziale ai pazienti ogliastrini, a fronte di un’improvvisa e temporanea assenza di una delle risorse specialistiche disponibili. L’obiettivo prioritario dell’Azienda è assicurare che i pazienti non subiscano ritardi o disagi nel proprio percorso di cura, mantenendo elevati standard di assistenza, sino al ripristino delle condizioni ordinarie di lavoro». L’emergenza durerà almeno sino a fine gennaio. «Grazie all’accordo, le consulenze oncologiche e la somministrazione delle terapie chemioterapiche saranno effettuate presso l’ospedale San Marcellino di Muravera, presidio vicino al territorio ogliastrino e facilmente raggiungibile dai pazienti».

