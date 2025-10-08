«Malati di tumore senza assistenza» 

«Uno rappresenta tutti, tutti rappresentano ognuno». Parte da qui l’ennesimo grido di denuncia di Marilena Pintore, dell’associazione Vivere a Colori Sardegna, che da anni si batte per i diritti dei pazienti oncologici del Centro Sardegna. Il disagio dei malati anche fuori dalle parole dell’associazione. Un paziente ha raccontato sui social le difficoltà nell’assistenza. Un mese fa, un’altra paziente ha espresso il suo dolore attraverso un quadro drammatico. La situazione dell’Oncologia al San Francesco di Nuoro, dopo il pensionamento di un medico in estate, è sempre più critica: in tre - compresa la primaria – reggono l’intero reparto, con il supporto di un oncologo del Cas, disponibile tre giorni a settimana. Nel frattempo, il commissario della Asl, Angelo Zuccarelli, non risponde al telefono né fornisce chiarimenti sulla situazione. E arriva la proposta: «I manager tornino in corsia».

Sanità disastrosa

La Pintore denuncia una situazione insostenibile. «Nonostante anni di battaglie, proteste, fiaccolate, sit-in, manifestazioni e mesi di piazza, la situazione della Sanità nei nostri territori continua a essere disastrosa. Non si può più stare zitti di fronte alle criticità continue che ci vengono segnalate quotidianamente. Nessuno ha la bacchetta magica, e ci vorrà del tempo per risolvere. Noi il tempo lo abbiamo dato e attendiamo - dice - il “momento del noi”, il momento dei malati del Centro Sardegna! Il tempo trascorre inesorabile mentre il cancro ride davanti alle lunghe liste d’attesa».

Solo carriera

La riflessione di Vivere a Colori è durissima, parla delle colpe di una politica regionale che ha gestito la Sanità, e le vite di malati e famiglie, «in modo superficiale, dando priorità alla distribuzione di posti da manager, creando malcontento e fuga di medici dai nostri territori. Si è creata un’azienda di uomini e donne in carriera, con turni massacranti per chi resta, e dirigenti lontani dai pazienti». Non va meglio per le condizioni di lavoro nei reparti: «Ogni giorno assistiamo all’impegno di tutto il personale sanitario che cerca di garantire i Lea con turni massacranti nei reparti per non lasciare indietro nessuno. Mentre altri, nonostante l’emergenza, occupano ruoli manageriali senza dedicare tempo all’assistenza diretta, visite, follow-up svolgere il lavoro per il quale hanno giurato ad Ippocrate»

I manager in corsia

Se la carenza di medici è una pandemia nazionale, nel centro Sardegna, è vera pestilenza. Nessun vuole venire. E allora? Vivere a Colori fa una proposta: «Considerate la possibilità di riportare al loro principale ruolo lavorativo i manager dell’Asl. Medici di grande esperienza e competenza clinica che potrebbe essere utilizzata per ridurre i tempi d’attesa. Potrebbero conciliare il loro ruolo manageriale con l’attività clinica, permettendo così di ottimizzare le risorse umane disponibili».

