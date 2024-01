«Malata e senza terapia da 10 anni» 

Più che una vita è un calvario che dura da dieci anni. Guendalina Cau trascorre le giornate tra il letto di casa sua a Terralba e il pronto soccorso di Oristano. Non riesce a fare la spesa e nemmeno una passeggiata. Ora però è stanca di “non” vivere e lancia un appello: «Chiedo solo che qualcuno si prenda cura di me seriamente, che studi il mio caso, che legga tutte le mie cartelle cliniche».

La storia

Per la 49enne le prime due diagnosi sono arrivate nel 1999. «Soffro di mastocitosi perivascolare, ma ho anche la sindrome di attivazione mastocitaria: due patologie che mi creano tantissimi problemi. Più tante altre come l'osteoporosi totale e severa. Senza dimenticare il cuore, spesso ballerino. Io non vivo, sopravvivo». Guendalina Cau in dieci anni è stata ricovera in vari ospedali, non solo in Sardegna: «Tutti i medici che ho incontrato mi hanno sempre detto che la mia situazione è molto delicata e complessa. Ma mai nessuno si è soffermato a studiare il mio caso, nessuno mi ha mai dato una terapia specifica».

I disagi

Convive con tantissimi dolori in tutto il corpo, aa deve stare attenta anche a cosa mangia: «Un giorno sì e uno no mi gonfio come un pallone - racconta - e nella pelle mi esce di tutto. Se sbaglio qualche cibo è la fine: soffoco. Non conto le volte che mi accompagnano al pronto soccorso di Oristano. Anche qui però non mi hanno mai ricoverata ma sempre rispedita a casa. Come anche il mio medico: mi ha sempre detto che mi devo rivolgere agli specialisti. Gli stessi che per me però non hanno trovato una terapia». Guendalina Cau non può nemmeno sentire odori: «Svengo subito. E per lavarmi sono costretta a utilizzare prodotti inodori, molto costosi. Nonostante la mia misera pensione di invalidità: 300 euro al mese. Ma non chiedo soldi ma solo di essere curata. Ho ancora voglia di vivere».

