Malamovida violenta: pestaggi e sangue 

Notte di aggressioni, risse, violenza e sangue quella tra sabato e domenica nelle zone della movida. Un 53enne, pestato da almeno quattro persone in via Mameli, è stato soccorso ed è ricoverato al Brotzu con una iniziale prognosi riservata, ma per fortuna non sarebbe in pericolo di vita. In via Newton, altra zona di locali notturni e discoteche, si sono invece affrontati due gruppi rivali: alla fine tre giovani hanno riportato ferite, anche da “taglio”, e sono stati soccorsi dal personale del 118 senza poi finire in ospedale. Nel primo caso le indagini sono svolte dai carabinieri, sul secondo episodio sono al lavoro gli agenti della Squadra Volante.

L’aggressione

Alcol e sostanze stupefacenti sono quasi certamente tra le cause che portano giovani e meno giovani ad affrontarsi in risse e aggressioni magari per banali discussioni. Così sembra anche negli ultimi episodi del weekend: carabinieri e poliziotti hanno pochi elementi su cui lavorare, e le stesse persone ferite o identificate sul posto non hanno collaborato o fornito elementi concreti. In via Mameli la situazione è degenerata quando un uomo è finito a terra, incosciente, all’angolo con via Carloforte. Immediata la chiamata al 118 con l’intervento dei soccorritori insieme ai carabinieri della stazione di San Bartolomeo. L’uomo, un 53enne di Monserrato, aveva delle ferite al viso e alla testa. Immediato il trasferimento, in ambulanza, con assegnato un codice rosso. Le prime indagini svolte dai militari hanno permesso di ricostruire che l’uomo poco prima era stato aggredito da almeno quattro persone, forse cinque, per motivi ancora da ricostruire. Sarebbe stato pestato, con calci e pugni, anche quanto era a terra. E potrebbe essere stato colpito alla testa con una bottigliata. Quando sono arrivati soccorritori e carabinieri, gli aggressori si erano già allontanati. Le indagini vanno avanti anche con la collaborazione dei militari di Stampace attraverso le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.

Due gruppi

Violenza gratuita anche in via Newton. In questo caso, nella zona dove ci sono locali notturni e discoteche, si sarebbero affrontati due gruppi rivali. Tutti giovani. Alla fine in tre hanno riportato ferite. Sono stati soccorsi sul posto dal personale del 118 e hanno rifiutato il trasporto in ospedale. Sono stati gli agenti della Squadra Volante ad avviare le indagini su quanto accaduto. Anche perché sembra che da tempo ci siano degli episodi di violenza tra piccole bande.

