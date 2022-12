Malamovida: «Un weekend da incubo» 

L’incontro con il prefetto, l’appello scritto al sindaco, la predisposizione di controlli da parte delle forze dell’ordine. Poi, il fine settimana, la solita raffica di proteste per le notti in bianco a causa dei maleducati della malamovida. Anche nell’ultimo weekend è andato in scena lo scontro, a distanza, tra residenti del centro storico e giovani che affollano locali, strade e piazze della Marina, Villanova e Stampace. Il diritto al riposo da una parte, la voglia di divertirsi dall’altra. Le segnalazioni per rumori, alle varie centrali operative di Carabinieri, Municipale e Polizia di Stato non si contano, così come la disperazione nei post e nei commenti sui social. E le zone sotto assedio sembrano aumentare: «Gruppi di ragazzini e ragazzine completamente ubriachi hanno combinato un disastro proprio sotto le telecamere del comando militare della Sardegna in via Torino, tra via Lepanto e via Arquer», racconta uno dei residenti.

La disperazione

«Ancora notti da incubo per noi residenti. E le zone dove si concentrano ragazzini completamente ubriachi che ne combinano di tutti i colori stanno aumentando», sottolinea Sandra Orrù, del comitato Apriamo le finestre alla Marina. «Bottiglie rotte e bisogni tra le auto, danneggiamenti, chiasso insopportabile fino a notte fonda, fuochi d’artificio e petardi. Una situazione insostenibile: il prefetto, nel recente incontro, è stato molto disponibile. Poi però la realtà è questa: un disastro per noi abitanti». Ovviamente i segni sono ben visibili la mattina presto: bottiglie di vetro e spazzatura di ogni tipo sono presenti in tutti gli angoli di piazze e strade.

I timori

Non va meglio negli altri quartieri del centro storico. «La situazione è fuori controllo», Adolfo Costa, presidente del comitato Stampace, «I residenti reclamano sicurezza e il riposo notturno che è sempre più pregiudicato da una parte di incivili. Dopo la notte trascorsa all’interno di locali si intrattengono in strada combinandone di tutti i colori». Gli abitanti sono sfiduciati: «Il Corso così sporco dopo il fine settimana non l’ho mai visto», aggiunge Maurizio Broi. Un’altra residente, Germana Sailis, aggiunge: «Via Memeli diventa un far west. L’asticella dell’inciviltà si sta alzando sempre più. La soluzione non può e non deve essere il trasferirsi di casa: sarebbe un fallimento per il Comune».