Malamovida, tutti contro tutti 

Due anni fa ha ricevuto una pergamena dal sindaco per i suoi 45 anni di attività, punto di riferimento per tante generazioni, e oggi la pasticceria di zia Anna è il simbolo della protesta dei commercianti del centro storico, costretti a chiudere alle 20 da un’ordinanza nata per contrastare la malamovida. Firmata agli inizi di marzo dal sindaco, Settimo Nizzi, su suggerimento del Comitato di quartiere Centro storico, l’ordinanza che abbassa le serrande al calar della sera nel quadrilatero della movida cittadina, dei negozi di prossimità che vendono generi alimentari, compresi gli alcolici, principali responsabili dei disordini, per i commercianti interessati ha (solo) sortito l'effetto di far calare i fatturati. Nel pieno della stagione estiva, la gelateria storica di Zia Anna, in via Regina Elena, con una licenza del 1977 che la autorizza, anche, a vendere prodotti alimentari e bevande, deve rinunciare agli incassi serali dei tanti coni gelato graditi ai turisti a passeggio per il centro storico. «Che senso ha chiudere la pasticceria di zia Anna? – dice il titolare dei distributori automatici nelle vie interessate dal provvedimento, Sebastiano Piras, che nelle macchinette assicura di non aver inserito alcol – A cosa può servire chiudere gli alimentari se si può comprare alcol in qualunque pizzeria o paninoteca a qualsiasi ora? La risposta è che la chiusura delle attività non è servita a nulla, in centro non è cambiato assolutamente niente». Il presidente del Comitato Tore Serra è chiaro: «Comprendiamo che l'ordinanza abbia avuto un impatto significativo sui commercianti ma è stata emanata per rispondere a situazioni di emergenza: la sfida è trovare un equilibrio tra la sicurezza e il sostegno alle attività commerciali».

