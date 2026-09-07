Malamovida tra droga e alcol 

Più che la movida gallurese, pareva di essere negli eccessi del sabato notte della City. Droga, alcol, guida in stato di ebbrezza, minacce e persino un tentativo di incendiare la propria automobile, pur di non subire l’alcoltest. Quello tracciato dai carabinieri della Compagnia di Siniscola al termine di una notte di controlli scattati sabato scorso è un bilancio pesante: due arresti, 11 denunce e diversi assuntori di stupefacenti segnalati. L’operazione ha visto i militari sulle principali strade nei pressi delle discoteche di San Teodoro, punti di ritrovo della vita notturna.

Il market britannico

Qui due cittadini inglesi, di 33 e 25 anni, sono stati arrestati perché in possesso di cocaina, marijuana, mdma, ketamina, hashish e 37 pasticche di ecstasy. Non solo spacciatori in trasferta, ma anche incapaci di tenere il classico “aplomb” britannico, tanto che uno di loro avrebbe opposto una violenta resistenza, tentando di scappare all’arresto. Per loro richiesto l’allontanamento e il divieto di fare ritorno a San Teodoro per due anni. Un altro connazionale, un londinese di 48 anni, invece è stato intercettato in piena notte mentre con una bicicletta elettrica percorreva la 131 Dcn, direzione Olbia. Sottoposto all’alcoltest, aveva un tasso alcolemico di 1,61 grammi per litro. Durante la perquisizione è spuntato hashish e un bilancino di precisione. È stato denunciato per spaccio, stesso reato per cui è denunciato un 44enne di Olbia, trovato con diverse dosi di cocaina e un bilancino di precisione.

Zombie al volante

Preoccupa il fenomeno della giuda in stato di ebbrezza: un 23enne è stato sorpreso con un tasso di 2,46 grammi per litro, mentre un 37enne aveva 2,18 grammi per litro. Un 35enne ha rifiutato di “soffiare” è stato denunciato. Un 53 enne, ubriaco al volante nel tentativo di impedire gli accertamenti ha cercato di incendiare la propria auto. Ma tanti giovani, all’uscita dalla discoteca, si sono avvicinati alle pattuglie chiedendo di fare all’alcoltest per verificare le condizioni prima di mettersi alla guida. Un 55enne, invece, è stato denunciato perché andava in giro con un coltello da 22,5 centimetri.

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