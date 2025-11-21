VaiOnline
Prefettura
22 novembre 2025 alle 00:43

Malamovida,  strategie anti disagio 

Tra dispersione scolastica, malamovida e abuso di sostanze, il disagio giovanile sta lasciando segni evidenti sul tessuto urbano oristanese. Per fare il punto si è riunito il tavolo tecnico interistituzionale, presieduto dal prefetto Salvatore Angieri, insieme a sindaci, forze dell’ordine, rappresentanti dei servizi sociali e la Consulta giovanile. L’obiettivo è chiaro: non limitarsi a controllare ma costruire una strategia comune per ascoltare, proteggere e includere i giovani. La riunione ha confermato che il problema non è solo sicurezza, ma anche opportunità e prevenzione.

Controlli coordinati, unità cinofile e ordinanze per il decoro urbano vanno affiancati da interventi educativi mirati: tutoring tra pari, laboratori sportivi ed educativi, sportelli di ascolto psicologico e progetti di educativa di strada. La collaborazione con scuole e assessorati regionali punta a ridurre la dispersione scolastica e favorire il protagonismo giovanile, con la Consulta come tramite fondamentale per far emergere esigenze e idee direttamente dai ragazzi.

«I giovani hanno bisogno di sentirsi ascoltati e accompagnati - ha sottolineato il prefetto - Occorre affiancare all’attività delle forze dell’ordine iniziative efficaci di prevenzione». Ha aggiunto, riferendosi al lavoro della rete interistituzionale, «il segno concreto della vicinanza dello Stato alla comunità». ( m.g. )

