Malamovida, sportello anti rumore 

Dal karaoke molesto al rumore dei frigoriferi dei ristoranti, passando per la musica ad alto volume e agli schiamazzi del popolo della notte. I residenti del centro storico la chiamano “malamovida” e, all’avvio della stagione estiva, già si pensa a come arginare il fenomeno. Domani a Lo Quarter riaprirà lo Sportello di conciliazione del rumore, il posto dove i volontari raccolgono le segnalazioni per il troppo baccano notturno, un ufficio che rimane aperto dalle 10 a mezzogiorno dal lunedì al venerdì, per tentare una mediazione. Se ne occupano i rappresentanti del Comitato 45 Decibel, insieme alla associazioni ambientaliste. «È una forma di cittadinanza attiva, di collaborazione fra cittadini e istituzioni che mira a dirimere in maniera pacifica le controversie in tema di inquinamento acustico», spiegano i responsabili dell’iniziativa: «Una movida insostenibile e rumorosa determina contrapposizioni fra operatori economici e residenti, fra gli stessi operatori economici: non possono esserci “diritti” di taluni a discapito di altri».

Gli operatori

Confcommercio è d’accordo sull’esigenza di conciliare le esigenze di chi fa impresa con quelle di chi vive in determinate zone della città e ha bisogno di riposare durante la notte. «Mi chiedo però che cosa si intende per rumore – commenta il presidente cittadino Massimo Cadeddu - se si fa riferimento alla musica profusa dagli esercizi commerciali, infatti, già esiste una normativa in materia e poco c'entra lo Sportello del rumore, basta applicare le norme. Sarebbe più opportuno parlare di schiamazzi e disturbo della quiete pubblica e soprattutto capire come preservare l'ordine pubblico e non soffermarsi sul concetto di rumore inteso come risultanza dell'attività di somministrazione. Spesso il rumore e il disturbo della quiete pubblica stanno lontani dagli esercizi commerciali».

Il comitato

La presidente del comitato di quartiere “L’Alguer Vella”, Alessandra Casu, è d’accordo con il rappresentante di Confcommercio solo per un punto: «Basterebbe applicare le norme e farle rispettare ma per la musica esistono orari e livelli di taratura delle emissioni sonore e sarebbe già qualcosa compiere una verifica». Poi c’è il problema delle forze dell’ordine sottodimensionate. «La polizia locale dopo le 20 non risponde alle nostre chiamate e polizia e carabinieri ci dicono di avere le pattuglie impegnate sul territorio. Anche i turisti si lamentano».

