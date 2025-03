Malamovida, pronta la diffida alla Regione 

Alzano la voce per sovrastare il rumore della malamovida. «Nel rispetto di tutti, istituzioni competenti e attività produttive, ci battiamo solo per il diritto alla salute dei residenti». La diffida alla Regione è solo questione di tempo («ci interessa il dialogo, aspettiamo per capire se c’è la volontà o meno di affrontare il problema»), la richiesta di commissariamento del Comune invece è stata spedita già diverso tempo fa. Il prossimo passa, senza risposte, sarà una denuncia depositata alla Procura della Repubblica. Dopo gli ultimi episodi di malamovida dello scorso weekend, Il calvario dei residenti della Marina è condensato in quattro parole: «Non si dorme più. Chiediamo che il piano di risanamento acustico, approvato ormai un anno fa, venga finalmente adottato», spiega Salvatore Pusceddu, presidente del Comitato rumore No Grazie. «Dopo il primo incontro molto positivo con il Prefetto, la situazione è di nuovo precipitata», sottolinea Adolfo Costa, presidente del comitato dei residenti di Stampace. «Ecco perché sarebbe importante un nuovo incontro col Prefetto e decidere così interventi risolutivi», aggiunge.

Il dibattito

Dopo un weekend insonne (per i residenti dei quartieri storici di Marina, Stampace e Villanova) la discussione sulla movida era attesa in Consiglio comunale dove ieri sono arrivati anche i rappresentanti dei residenti dei quartieri storici. Discussione rinviata alla prossima seduta, “colpa” della variazione di bilancio che ha assorbito quasi l’intera seduta. Solo due interventi fuori dall’ordine dei lavori di Roberto Mura (Alleanza Sardegna) e Stefania Loi (FdI). «L’escalation di violenza dei giorni scorsi non è accettabile», dice Mura. «È fondamentale che l’amministrazione agisca e affronti l’emergenza«, aggiunge. Concetto che ribadisce la consigliera Loi: «Il crescente numero di episodi di violenza mette a rischio la qualità della vita delle persone . Abbiamo a disposizione un regolamento di sicurezza urbana, le cui disposizioni non sono sempre applicate col necessario rigore. È necessario adottare azioni più rigorose».

I residenti

Il terrore dei residenti, ora, è che la deregulation continui. «A furia di questa inerzia, arriva l’estate e si dirà che nulla si può fare per non “rovinare” la stagione. E così, nell’attesa di decidere, di fare, della burocrazia e della politica, trascorre un altro anno con i livelli di rumore che sono sempre più oltre i limiti e che continuano a mettere a rischio la nostra salute», dice Salvatore Pusceddu. «Il problema dei ragazzini che si ubriacano e innescano risse e violenze nelle strade dei quartieri storici», succede anche in via Cima e Spano, sempre in Marina, succede a Stampace, succede anche a Villanova, «è solo un aspetto. Il problema di fondo è che strade e piazza sono state sottratte alla loro funzione e consegnate al servizio di mescita e ristorazione. Non abbiamo mai chiesto la chiusura dei locali», conclude Pusceddu, «ma la causa dell’inquinamento acustico sono i tavolini all’aperto e le persone che consumano all’esterno».

