«Malamovida, otto estati senza regole»  

«Ci avviamo a trascorrere l’ottava estate senza intravedere una soluzione sul caos nel centro storico».

Lo scrive il comitato “Rumore no grazie” in una lettera critica nei confronti del sindaco Massimo Zedda, reo di non essere ancora intervenuto «sull’annoso problema del Piano di Risanamento acustico del comune e della conseguente rivisitazione delle norme concessive del suolo pubblico cittadino, che sarebbero dovuti essere tra i primi provvedimenti in trattazione», scrive il presidente Salvatore Pusceddu.

Problema irrisolto

«Il sindaco ben conosce l’argomento per averlo dovuto affrontare nella sua precedente consiliatura, lasciando in eredità a Truzzu un provvedimento che è stato da questi poi approvato, con le note polemiche, nell’ultimo consiglio cittadino del 27 marzo del corrente anno», evidenzia.

«In estrema sintesi, il documento che sarebbe dovuto entrare in vigore entro il mese di maggio del 2017, come assicurato alla Regione dal vecchio/nuovo sindaco Zedda per evitare il commissariamento del comune di Cagliari, richiesto dal Comitato “Rumore no grazie”, ancora non può esplicare gli effetti dovuti nonostante il congruo lasso di tempo intercorso: ci avviamo a trascorrere, in perfetta continuità gestionale tra apparenti opposti schieramenti politici, anche l’ottava estate senza intravedere il fermo proposito, da parte delle competenti autorità, di rimuovere le cause dei gravi problemi che da circa 15 anni l’apatia deliberativa in materia sta ininterrottamente causando ai residenti dei quartieri storici interessati dal degrado causato dalla movida cittadina e che il Piano di risanamento acustico, da oltre sette anni, avrebbe avuto l’obbligo di affrontare e risolvere».

Il parere dell’Arpas

Il comitato rivela che l’Arpas il 4 giugno scorso ha già fornito alla città metropolitana il proprio parere tecnico circa la congruità delle soluzioni ipotizzate dal Consiglio comunale per aggredire le problematiche conseguenti all’inquinamento acustico da movida, «ma da allora, nonostante ripetute richieste ed il tempo trascorso, nulla è emerso».

Atteso un confronto

Infine un affondo e una richiesta di incontro: «L’auspicata e dichiarata compartecipazione dei cittadini, se non proprio le norme in materia di diritto d’accesso, avrebbero suggerito ben altro riscontro», conclude Pusceddu, «ma ciò che è desolante è il dover ulteriormente constatare l’atteggiamento dilatorio rispetto alle urgenze che impattano sulla salute di alcuni cittadini che, almeno a parole, dovrebbero godere del medesimo status degli altri».

«Ma il tempo è tiranno anche per il nuovo/vecchio sindaco Zedda col quale attendiamo, per quanto esposto, il dovuto e leale confronto ed al quale porgiamo distinti saluti».

